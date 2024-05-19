انت الأن تتابع خبر حديد عز يتراجع 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاحد!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت السوق المصرية اليوم الأحد، 19 مايو، انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الحديد، وذلك في ظل تقلبات الأسعار المستمرة التي تشهدها السوق نتيجة للتغيرات في عوامل العرض والطلب، بالإضافة إلى تأثيرات أسعار خام البليت وتحركات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري. ووفقًا للبيانات الواردة من بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمجلس الوزراء المصري، فقد تراجع سعر طن الحديد في شركة حديد عز بمقدار 1369 جنيهًا مقارنة بيوم الجمعة، فيما سجل الحديد الاستثماري انخفاضاً بقيمة 1398 جنيهاً.

وجاء تسجيل أسعار الحديد كالآتي:

- أعلنت بوابة الأسعار أن سعر طن الحديد الاستثماري بلغ اليوم حوالي 38738 جنيهًا.

- سجل حديد عز سعر 40725 جنيهًا للطن.

- حديد السويس وصل إلى 39000 جنيه للطن.

- حديد المراكبي وحديد بشاي قدرا بـ 41000 جنيه للطن.

- وبلغ سعر طن حديد العشري حوالي 37500 جنيه.

- سجل حديد الجيوشي 39000 جنيه للطن.

في سياق متصل، استقرت أسعار الأسمنت في تعاملات اليوم الأحد، وفقًا لذات المصدر، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

- سعر طن أسمنت الرمادي هو 2162 جنيهًا.

- وصل سعر طن أسمنت النصر إلى 2020 جنيهًا.

- سجل أسمنت الشركة العربية المسلح 2080 جنيهًا للطن.

- أسمنت العسكري بلغ سعر الطن 1950 جنيهًا.

- أسعار طرة وحلوان للأسمنت قدرت بـ 2050 جنيهًا للطن.

- أسمنت السويس سجل أيضًا 2050 جنيهًا للطن