انت الأن تتابع خبر الأردن .. 15 مليون حركة دفع عبر محافظ إلكترونية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاصّ (جوباك) في تقريرها الصادر لإحصائيات نيسان الماضي، إلى أن عدد الحركات التي نفذها مستخدمو المَحافظ الإلكترونية للدفع الإلكتروني في الأردن خلال الثلث الأول من العام الحالي بلغ 15.04 مليون حركة بقيمة 1.56 مليار دينار.

وأضافت الشركة، أن عدد مستخدمي المحافظ الإلكترونية في الأردن ارتفع إلى 2.28 مليون مستخدم وبنسبة 1.1% مقارنة مع آذار الذي سبقه.

وجرى خلال نيسان تنفيذ 4.2 مليون حركة من خلال نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال بالمحافظ الإلكترونية، مقارنة مع 3.9 مليون حركة في آذار وبارتفاع 9.5%.

وأشارت إلى أن قيمة معاملات نظام الدفع بواسطة المحافظ بلغت الشهر الماضي 431 مليون دينار، مقارنة مع 400 مليون دينار في الشهر الذي سبقه (آذار)، وبارتفاع بلغت نسبته 7.8%، في التقرير الذي أشار إلى أن متوسط قيمة حركات الدفع خلال الشهر الماضي بلغ 102 دنانير.

وبيّن التقرير أن 89.4% من الحركات عبر المحافظ وبحجم 3.8 مليون حركة نفذت لغايات تحويل أموال، و3.8% بحجم 160 ألف حركة نفذت لغايات السحب، ثم 4.2% وبحجم 179.5 ألف حركة نفذت لغايات المشتريات، إضافة إلى 2.6%، وبحجم 108.6 ألف حركة نفذت لغايات الإيداع.

التقرير بيّن أن 88.3% من مستخدمي المحافظ الإلكترونية أردنيون ويقدّر عددهم بـ 2.01 مليون شخص، بينما 11.7% من مستخدميها هم من غير الأردنيين وعددهم 266 ألف شخص، فيما بيّن أن 52% من عملاء المحافظ الإلكترونية ذكور وبعدد 1.18 مليون شخص، و47.6% من العملاء إناث، وبعدد 1.08 مليون أنثى.

وتوزعت إحصائية المستخدمين حسب الفئة العمرية إلى ألفين للفئة العمرية التي ما دون 18 عاما، و816 ألف للأعمار من (18 إلى 30 عاما)، و587 ألفا للأعمار من 31 إلى 40 عاما، و442 ألفا للأعمار من 41 إلى 50 عاما، و275 ألفا للأعمار من 51 إلى 60 عاما، و99 ألفا للأعمار من 61 إلى 70 عاما، و35 ألفا للأعمار من 71 إلى 80 عاما، و12 ألفا للأعمار من 81 إلى 90 عاما.

في 16 كانون الثاني 2017، وافق البنك المركزي الأردني و25 بنكا عاملة في الأردن على تأسيس "الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص" وهي شركة خاصة محدودة بالأسهم ومقرها عمّان-الأردن، وبرأسمال مصرّح به يبلغ 12 مليون دينار أردني.