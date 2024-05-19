نعرض لكم الان تفاصيل خبر اقتصادية قناة السويس تجذب 144 مشروعا باستثمارات 3.2 مليار… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 19 مايو 2024 08:08 مساءً - دوت الخليج – قال وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إنها جذبت 144 مشروعا بتكلفة استثمارية 3.226 مليار دولار في المناطق الصناعية والموانئ خلال الفترة من يوليو 2023 حتى أبريل 2024.

وأوضح جمال الدين، في اجتماع عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، أن 67 مشروعا حصل على موافقات نهائية، بينما حصل 77 مشروعا على موافقات مبدئية، مشيرا إلى إتاحة أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فور الانتهاء من إقامة وتشغيل تلك المشروعات.

ونوّه رئيس الهيئة بأن نسبة التنفيذ بمشروعات الموانئ نحو 71%، بينما بلغت معدلات التنفيذ بمشروعات المناطق الصناعية 77%.

كما عرض موقف الاستثمارات الصينية “تيدا” بالمنطقة الاقتصادية، لافتا إلى وجود 42 مشروعا قائما بالفعل، بالإضافة إلى 12 مشروعا قيد الإنشاء للحصول على رخصة تشغيل، و40 مشروعا جار استكمال إجراءات للحصول على رخصة بناء.

وفيما يتعلق بموقف مشاريع الهيدروجين الأخضر، أشار إلى أن الفترة من 1 يناير حتى 30 أبريل شهدت توقيع 12 اتفاقية إطارية، و6 مذكرات تفاهم، إلى جانب مذكرة تفاهم جار توقيعها قريبا.

واستعرض وليد جمال الدين عمليات تموين السفن والخدمات البحرية بموانئ الهيئة، مشيرا إلى نجاح الهيئة في تنفيذ أول عملية تموين سفن بالوقود الأخضر في ميناء شرق بورسعيد في أغسطس 2023.

وفيما يخص موقف المنصات الرقمية للشباك الواحد وميكنة الإجراءات الجمركية، استعرض جهود الهيئة لميكنة جميع الخدمات المقدمة للمستثمرين، كما نوّه بالإجراءات المتخذة لإنشاء منصة بهدف تيسير إنهاء الإجراءات الجمركية والضريبية، و إحكام الرقابة والمتابعة، وتحقيق كفاءة العمليات التشغيلية.

وفي السياق ذاته، تناول الاحتماع موقف المنصة الرقمية E-tabadul لدعم الصناعة، والتي أنشئت بهدف “التشبيك الصناعي” وتحقيق رؤية الدولة الهادفة لتوطين الصناعة وإحلال الواردات وتعزيز الصادرات، حيث تم عرض أعداد الشركات والمنتجات التي سجلت على المنصة منذ اطلاقها في 24 يناير 2024.

كما عرض وليد جمال الدين موقف أعمال التطوير بالموانئ التابعة للهيئة، حيث أوضح أن نسبة التنفيذ الخاصة بأعمال التطوير بموانىء الهيئة بلغت 94% بميناء السخنة، و86% بميناء شرق بورسعيد، و93.8% بميناء غرب بورسعيد، و 73.7% بميناء العريش، و75% بالمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب.

وأضاف أنه جار بدء تطوير ورفع كفاءة الأرصفة بميناء الأدبية، كما أوضح أن أعمال تطوير المنطقة الصناعية بشرق الإسماعيلية (وادى التكنولوجيا)، بلغت نسبة تنفيذ لبعض الأعمال بها 100%.

وبدوره أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير المنطقة الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات المصرية، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة.