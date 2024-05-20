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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الخطوط السعودية تعلن عن صفقة لشراء 105 طائرات من إيرباص من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 20 مايو 2024 02:08 مساءً - العربية نت _ أعلن مدير عام مجموعة الخطوط السعودية إبراهيم العمر عن صفقة لشراء 105 طائرات مؤكدة من شركة إيرباص لتكون أكبر استثمار في تاريخ الطيران السعودي.
وقال العمر في كلمة بمؤتمر مستقبل الطيران 2024 الذي بدأ عماله اليوم في العاصمة السعودية الرياض، إن هذا الاستثمار يأتي ضمن أولويات المجموعة في عصرها الجديد والتى تتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران.
وأضاف أن المجموعة سوف تتسلم الطائرة الأولى في الربع الأول من عام 2026، بالإضافة إلى 88 طائرة جديدة سيتم استلامها في السنوات الخمس المقبلة.
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