نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس شبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة: نعمل مع 23 ألف شركة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 20 مايو 2024 03:14 مساءً - حمدي أحمد ومحمد عصام – قال أيمن إسماعيل، رئيس شبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، إنها تسعى لمساعدة الشركات المصرية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا على أن الشركات المصرية تمتلك فرص هائلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إسماعيل، خلال كلمة على هامش مؤتمر النسخة الأولى من المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة تحت شعار” نحو أفريقيا مستدامة”، إلى أن تحقيق الاستدامة يساعد الشركات على تطوير حجم أعمالها، لافتا إلى أن الشبكة تعمل مع 23 ألف شركة حول العالم يعملون في 70 دولة.

وأوضح إسماعيل، أن مساعي الشركات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ليس فقط من أجل تعزيز الأرباح، مشيرا إلى أن هناك استبيان عالمي أثبت أن 99% من الشركات التى تؤمن بتحقيق أهداف الاستدامة يكتسبون المزيد من ولاء العملاء، و50% ينجحون في خفض التكاليف، و80% حققوا ارتفاعا في أسعار أسهمهم بالبورصة.