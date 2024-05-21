بوتين: ارتفاع إنتاج روسيا من الغاز وانخفاض النفط بسبب…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 مايو 2024 09:14 صباحاً - سي إن بي سي _ قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين، إن إنتاج الغاز الروسي ارتفع 8% في الأشهر الأربعة الأولى من العام إلى 246.4 مليار متر مكعب.

وأضاف بوتين، في كلمة ألقاها خلال اجتماع لكبار مسؤولي النفط أذاعه التلفزيون، أن إنتاج النفط الروسي انخفض 1.8% منذ بداية العام حتى الآن إلى 195.7 طن، وهو انخفاض يرجع إلى حد بعيد إلى تخفيضات الإنتاج بموجب اتفاقات أوبك+.

وكانت روسيا قد خفضت إمدادات النفط بنحو 150 ألف برميل يومياً الشهر الماضي ليبلغ 9.3 مليون برميل يومياً، وفق بيانات وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري، وتزيد تلك الكمية عن حصة موسكو في تخفيضات الإنتاج التي التزمت بها في إطار تحالف أوبك+ بنحو 200 ألف برميل يومياً.