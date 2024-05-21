نعرض لكم الان تفاصيل خبر السياحة تحقق إيرادات قياسية بقيمة 4.3 مليار دولار في 4 شهور من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 مايو 2024 10:11 صباحاً - دوت الخليج – أعلن وزير السياحة والآثار أحمد عيسى استقبال مصر 4.6 مليون سائح خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وهو ثاني أعلى رقم في الحركة السياحية الوافدة لمصر بعد عام 2010، والذي حقق 4.7 مليون سائح خلال الفترة نفسها.

وأضاف عيسى أن هذه الفترة شهدت أيضا تحقيق رقم قياسي في الإيرادات السياحية تعتبر هي الأعلى في تاريخ السياحة في مصر نتيجة ارتفاع كل من: عدد الليالي السياحية وقيمة الإنفاق بالدولار عن مستويات عام 2010، حيث وصلت الإيرادات إلى 4.3 مليار دولار مقارنة بـ4.1 مليار دولار في عام 2023، و3.7 مليار دولار في عام 2010.

ولفت إلى أن صناعة السياحة في مصر حققت 14.906 مليون سائح خلال عام 2023 والذي يعد رقما قياسيا في أعداد الحركة السياحية الوافدة إليها حيث تعدى الأعداد السياحية لعام 2010 والذي كان يعتبر عام الذروة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير في افتتاح المنتدى والمعرض الإفريقي المصري للسياحة Africa Tourism Forum Egypt، والمنعقد خلال يومي 20 و21 مايو الجاري بمدينة شرم الشيخ، وتنظمه منظمة جي إم تي فير “GMT Fair”، بمركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات.

وأشار عيسى إلى أن الدولة المصرية تضع صناعة السياحة في مصر على رأس أولوياتها وتبذل جهدا كبيرا لدعم هذه الصناعة والنهوض بها.

ولفت إلى كلمة رئيس الجمهورية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية بمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي أشار خلالها إلى أهم ملامح ومستهدفات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة والتي من بينها تبني استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية ومن صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادي قوى ومستدام ومتوازن وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في قيادة التنمية والتركيز على قطاعات عدة منها السياحة وزيادة مساهمتها في الناتـج المحلـى الإجمالي تدريجيـاً وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتحدث عيسى عن أهمية ما نفذته الدولة من تطوير كبير في البنية التحتية في تحقيق النمو السريع في صناعة السياحة، حيث شهدت تحسين في شبكة الطرق والمواصلات، والمطارات، والسكك الحديدية الجديدة، وتشغيل مطارات جديدة بما ينعكس إيجابياً على قطاع السياحة بها وسهولة انتقال السائحين ويفتح أفاقا جديدة لتنمية منتج التجربة السياحية المتعددة من خلال الربط بين المدن والمقاصد السياحية المختلفة بها، بالإضافة إلي تحقيق أعلى مستويات من الأمن والأمان بما انعكس إيجاباً على صناعة السياحة في مصر.

واستعرض ما تتمتع به مصر من مقومات ومنتجات سياحية مختلفة لديها ميزة تنافسية كبيرة بها، موضحاً أن الوزارة تركز حالياً على مجموعة من المنتجات هي السياحة الثقافية، وسياحة المغامرات، والسياحة الشاطئية، وسياحة العائلات، بالإضافة إلى السائحين الذي يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية.

كما تحدث بإيجاز عن إعداد الوزارة حاليا لمنتج القاهرة الثقافي الجديد Cairo City Break والذي سيجعل من مدينة القاهرة مقصداً سياحياً قائماً بذاته وسيعمل على زيادة أعداد الليالي السياحية بها، مشيراً إلى أنه من المقرر إطلاقه خلال الفترة المقبلة.

وتطرق إلى ما تبذله الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي من جهود لتنفيذ برامج التسويق والحملات الترويجية المشتركة بالتعاون مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات وشركات الطيران، وكذلك تنظيمها للعديد من الرحلات التعريفية الهامة Fam Trips.

كما أكد أهمية السياحة كأحد أهم أدوات القوة الناعمة وجسر للتواصل والتبادل الثقافي بين الشعوب، موجهاً الدعوة لكافة المشاركين لإثراء فعاليات هذا المنتدى والمعرض، ومتمنياُ للجميع التوفيق والسداد، وإقامة سعيدة في مصر يستمتعوا خلالها بمقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة.

وأوضح أن صناعة السياحة في مصر حققت نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة بها وبما يساهم في تحقيق مستهدفاتها بنمو سنوي يتراوح ما بين 25% إلى30% وصولاً إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وأوضح أن المحاور الرئيسية الثلاث لهذه الاستراتيجية جاءت لمواجهة أبرز التحديات التي تواجه الصناعة وتحول دون الوصول إلى المستهدفات، والتي تضم العمل على زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر ولاسيما الفندقي، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة بها.

كما تحدث عن دور مؤسسات العمل المدني الممثلة للقطاع السياحي الخاص والتي تتمثل في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختلفة، في دفع عجلة العمل بالصناعة.

وأوضح أنه مع صدور القانون الجديد لإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها سيكون لهذه المؤسسات دوراً وتمثيلاً أكبر حيث يعطيها القانون سلطات واسعة بوصفها المحرك الرئيسي للصناعة.

ولفت في حديثه إلى دور الوزارة كرقيب ومنظم ومُرخص للعمل داخل صناعة السياحة في مصر وحرصها على مصلحة السائحين وتلقيهم الخدمة التي يستحقونها خلال زيارتهم للمقاصد السياحية المصرية.

وأشار إلى ما حققته القارة الإفريقية من نجاح كبير في استعادة معدلات الحركة السياحية الوافدة إليها حيث أنها استعادت 96% من حجم الحركة الوافدة إليها خلال عام 2019 وفقاً لتقرير منظمة السياحة العالمية، والذي وصف السياحة في قارة إفريقيا بالأسرع نمواً خلال عام 2023.

وأكد عيسى أهمية مواصلة العمل على تعزيز مزيد من آليات التعاون والتكامل الإفريقي المشترك لرسم خارطة طريق لصناعة السياحة في قارة إفريقيا، بجانب وضع وتنسيق سياسات موحدة تهدف إلى تعظيم المصالح المشتركة وتعزيز السياحة البينية بين الدول الإفريقية المختلفة والاستفادة من فرص الاستثمار في هذه الدول والترويج لبرامج ومنتجات سياحية إفريقية مشتركة.