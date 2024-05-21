أسعار الذهب تحوم قرب ذروة قياسية بدعم رهانات خفض الفائدة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 مايو 2024 03:14 مساءً - _ ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، لتحوم قرب ذروة قياسية سجلتها في الجلسة السابقة، إذ عززت بيانات اقتصادية حديثة الرهانات على أن مجلس الفيدرالي الأمريكي سيبدأ خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2428.14 دولار للأونصة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2431.80 دولار.

هذا ويترقب المستثمرون مزيداً من الدلائل على مسار أسعار الفائدة الأمريكية في أعقاب تعليقات حذرة من مسؤولي الفيدرالي حتى مع ظهور بوادر على تباطؤ التضخم.

ولا يوجد استعداد لدى مسؤولي الفيدرالي لقول إن التضخم يتجه إلى مستهدف الفدرالي والبالغ 2% بعد أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي تباطؤ التضخم في أبريل، حيث دعا كثيرون منهم إلى استمرار توخي الحذر في السياسة.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 32.25 دولار للأونصة، ونزل البلاتين 0.1% إلى 1045.80 دولار وخسر البلاديوم 0.4% مسجلاً 1023.25 دولار.