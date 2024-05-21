نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: بدء صرف 8 مليارات جنيه لدعم المصدرين 6 يونيو… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 مايو 2024 05:08 مساءً - أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه سيتم تبكير صرف «المساندة التصديرية» للمستفيدين من المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»، ليبدأ من يوم 6 يونيو المقبل سداد 8 مليارات جنيه، إضافة إلى الموعدين المعلنين من قبل: 27 يونيو 2024، و8 أغسطس 2024، وذلك للشركات التى استوفت مستنداتها حتى مشحونات 30 يونيهو 2023.

نعمل على سرعة ضخ سيولة نقدية للمصدرين.. لمواجهة التحديات الراهنة

وأكد وزير المالية أننا نعمل على سرعة ضخ سيولة نقدية للمصدرين، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، من أجل مساندتها فى مواجهة تداعيات التحديات العالمية والإقليمية الراهنة،

أضاف الوزير أن المبادرة تتم بنفس الضوابط السابقة، بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيو 2021، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيو 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، وما يليها.

وأوضح معيط أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.

وشدد وزير المالية إننا حريصون على تمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادى، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، في موازنة العام المالي المقبل، بإجمالي 40.5 مليار جنيه، منها: 23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.

55 مليار جنيه إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين خلال الأربع سنوات الأخيرة

أضاف الوزير، أن إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذى تم صرفه للشركات المصدرة، خلال الأربع سنوات الأخيرة مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن، يبلغ حوالي 55 مليار جنيه للمصدرين، بخلاف الثمانية مليارات جنيه التي سيبدأ صرفها.

2500 شركة مصدرة تقدمت للحصول علي دعم التصدير في مبادرة السداد الفوري

وقالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن المرحلة السابعة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا، انعكس فى تقدم 2500 شركة مصدرة لوزارة المالية منذ فتح باب تلقي الطلبات في 10 مارس الماضي وحتى 9 مايو الجاري.

ولفتت إلى سلسلة النجاحات التي حققتها وزارة المالية بمبادراتها السابقة لسداد متأخرات دعم المصدرين، بالتعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات.

وأشارت منصور إلى أنه يتم صرف المساندة التصديرية للمستفيدين بمبادرة «السداد النقدي الفوري»، من خلال البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.