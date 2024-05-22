انت الأن تتابع خبر خزن قبل عيد الاضحى” سعر طن الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 21-5-2024 بجميع الاسواق والمنافذ التموينية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأرز الشعير في مصر ارتفاعاً طفيفاً في أولى جلسات التداول الصباحية ليوم الثلاثاء، الموافق 21 مايو، مع ملاحظة التباين في أسعار الأرز الأبيض، سواء للأنواع ذات كسر 5% أو 3%. يعتبر الأرز من المحاصيل الزراعية الرئيسية في مصر، وهو يخوض مسارات عدة لتحويله إلى الأرز الأبيض النهائي.

وفيما يتعلق بتفاصيل الأسعار

فقد بلغ سعر طن الأرز الشعير للنوع رفيع الحبة 16,000 جنيه مصري، بينما سجل النوع عريض الحبة سعراً قدره 17,000 جنيه للطن. أما الأرز الأبيض المحلي فقد بلغ سعر الطن للنوع رفيع الحبة كسر 5% حوالي 24,600 جنيه. كما وصل سعر كيلو الأرز بالأسواق إلى 30 جنيهاً للمستهلك، في حين قدر سعر كيلو الأرز كسر 3% بـ27 جنيهاً.

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