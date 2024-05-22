انت الأن تتابع خبر خزن قبل عيد الاضحى” سعر طن الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 21-5-2024 بجميع الاسواق والمنافذ التموينية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأرز الشعير في مصر ارتفاعاً طفيفاً في أولى جلسات التداول الصباحية ليوم الثلاثاء، الموافق 21 مايو، مع ملاحظة التباين في أسعار الأرز الأبيض، سواء للأنواع ذات كسر 5% أو 3%. يعتبر الأرز من المحاصيل الزراعية الرئيسية في مصر، وهو يخوض مسارات عدة لتحويله إلى الأرز الأبيض النهائي.
وفيما يتعلق بتفاصيل الأسعار
- فقد بلغ سعر طن الأرز الشعير للنوع رفيع الحبة 16,000 جنيه مصري، بينما سجل النوع عريض الحبة سعراً قدره 17,000 جنيه للطن. أما الأرز الأبيض المحلي فقد بلغ سعر الطن للنوع رفيع الحبة كسر 5% حوالي 24,600 جنيه. كما وصل سعر كيلو الأرز بالأسواق إلى 30 جنيهاً للمستهلك، في حين قدر سعر كيلو الأرز كسر 3% بـ27 جنيهاً.
علاوة على ذلك
- حددت الأسعار على البطاقة التموينية لكيلو الأرز بحوالي 12.6 جنيه. وبالنظر إلى السلع الأساسية الأخرى، فقد تم تسجيل سعر الأرز المعبأ بـ33.81 جنيه للكيلو، والفول المعبأ بـ52.52 جنيه للكيلو، والدقيق المعبأ بـ25.56 جنيه للكيلو، وزيت عباد الشمس بـ84.88 جنيه للتر، والسكر المعبأ بـ36.39 جنيه للكيلو.
- يأتي هذا في ظل الأهمية الغذائية والاقتصادية للأرز، حيث يمثل دعمًا أساسيًا للعائد الاقتصادي للعاملين في سلاسل إنتاجه وتسويقه، مروراً بعدد من الإجراءات التنظيمية لضمان جودة المنتج النهائي واستقرار الأسواق.