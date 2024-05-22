انت الأن تتابع خبر تمديد اتفاقية النفط العراقي للأردن 3 أشهر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت مدير مديرية النفط والغاز الطبيعي في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة ايمان عواد، اليوم الأربعاء، إنه تم استلام الموافقة من الجانب العراقي على " تمديد" العمل بمذكرة التفاهم لتوريد النفط العراقي إلى الأردن ولمدة 3 شهور بنفس الشروط التعاقدية وبنفس السعر.



وبيّنت عواد أن الجانب الأردني اتخذ جميع الإجراءات المطلوبة، ويتم التنسيق حالياً مع الجانب العراقي لاستكمال اجراءات بدء عملية تحميل النفط الخام من كركوك إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء.



وأضافت أنه من المُتوقع أن يتم بدء التوريد خلال الأيام القليلة المقبلة، علما بأنه تم مخاطبة الجانب العراقي لتجديد مذكرة التفاهم لتوريد النفط العراقي إلى الأردن لمدة سنة، من تاريخ الانتهاء من تحميل الكميات المتبقية من مذكرة التفاهم الحالية، والمتوقع تحميلها خلال مدة التمديد المشار اليها أعلاه.