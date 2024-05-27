نعرض لكم الان تفاصيل خبر نيرك توقع اتفاقية تعاون مع Eastern R&E الكورية لتبادل… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 27 مايو 2024 09:14 مساءً - شهد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس صباح اليوم بمقر الهيئة بالسخنة، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك)، وشركةEastern R&E الكورية المتخصصة في توريد مكونات عربات السكك الحديدية وتصنيعها وإنتاج عربات الشحن الخاصة بها.

وبهدف الاتفاق إلى تطوير مشروعات إنتاج عربات السكك الحديدية وتبادل المعلومات التقنية ونقل التكنولوجيا ومراقبة جودة الإنتاج.

قام بتوقيع المذكرة أحمد المفتي مدير المشروع بشركة نيرك وإيوي سي لي رئيس مجلس إدارة شركة Eastern R&E.، وكانج وونج سيك رئيس مجلس إدارة جمعية KEDA.

جاء ذلك خلال استقبال وليد جمال الدين، وفد جمعية التنمية المصرية الكورية KEDA، برئاسة كانج وونج سيك رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من قيادات ومسئولي الجمعية.

شارك الوفد، مسئولي شركة EASTERN R&E لتصنيع عربات السكك الحديدية، وشركة تونيمولي لإنتاج مستحضرات التجميل، وشركة NST لإنترنت الأشياء، وشركة Good Elevator لتركيب وصيانة المصاعد، وشركة A.N.Fire Solution لإدارة مرافق الإطفاء، وشركة HYUNDAI FENCE CO لتصنيع السياج الحديدية، وشركة SAN Food Value لتطوير تكنولوجيا تخزين الأغذية، وشركة E & Bridge لإنتاج وقود الديزل الحيوي، وشركة TTS لإنتاج الدراجات النارية الكهربائية.

كما حضر اللقاء، رئيس مجلس إدارة الجمعية الكورية لصناعة الملابس الجاهزة، والأمين العام للجمعية الكورية لترويج الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ورئيس الجمعية الكورية الباكستانية، وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.

وفي هذا السياق عبر وليد جمال الدين عن سعادته باستقبال الوفد، مؤكدًا حرص المنطقة الاقتصادية على ضم العديد من الاستثمارات الكورية نظراً للعلاقات الوثيقة التي تجمع مصر وكوريا ومثمناً دور KEDA في التقارب بين البلدين.

كما أعرب عن سعادته بالتعاون بين الشركات الكورية وشركة نيرك بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد من خلال الشراكة مع هونداي روتم، والتعاون مع شركة Eastern R&E، حيث يمهد هذا التعاون إلي مزيد من الشراكة في القطاعات المستهدفة من قبل الهيئة، والتي ستسمح للاستثمارات الكورية بالوصول إلى السوق المحلية والأسواق الإفريقية.

كما أكد أن المنطقة الاقتصادية تتمتع بالموقع المتميز والعمالة الفنية الماهرة، بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية المختلفة والتكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية.

من جانبه عبر كانج وونج سيك، رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية المصرية الكورية، عن شكره على حفاوة الاستقبال والترحيب داخل المنطقة الاقتصادية.

ونوه أن زيارة المنطقة الصناعية بالسخنة تعطي فرصة للشركات الكورية للتعرف عن قرب على المشروعات القائمة بالمنطقة الاقتصادية.

وأشار إلي أن العديد من الشركات الكورية التي ترغب في الاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط تريد التعرف بشكل أكبر لمعرفة الفرص الاستثمارية المتاحة داخل مصر نظراً للموقع المتميز وتوافر المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات.

وأكد على ضرورة وجود مزيد من الزيارات المتبادلة لتوضيح الفرص الاستثمارية أمام الاستثمارات الكورية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وعقب انتهاء اللقاء توجه الوفد إلى زيارة ميدانية لمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، حيث تفقد الوفد مصنع هينج تونج مصر للمنتجات الكهربائية والألياف الضوئية، وشركة ميديا إيجيبت للأجهزة المنزلية، داخل نطاق المطور الصناعي “تيدا – مصر”، كما تفقد الوفد مصنع الشركة الوطنية للصناعات الحديدية NSF,بالمطور الصناعي السويدي.