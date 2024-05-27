نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: فاتورة توريد القمح المحلي تقارب 40 مليار جنيه… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 27 مايو 2024 10:11 مساءً - دوت الخليج – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن فاتورة توريد القمح المحلي، التي سددتها وزارة المالية للفلاح المصري، حتى أمس، تقارب 40 مليار جنيه، مضيفًا: هذا بخلاف القمح الذي يستورد بالدولار لاستكمال احتياجات منظومة الخبز”.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم، أن مصر تنتج 100 مليار رغيف مدعم سنويا، تبيع الدولة الرغيف بـ5 قروش؛ ليكون إجمالي ما تتحصل عليه الدولة من هذه الكمية 5 مليارات جنيه فقط.

وتابع: “نحن نتحدث عن حجم دعم لرغيف الخبز يتخطي 100 مليار جنيه، ليصل إلى 110 أو 115 مليار جنيه دعما حقيقيا لرغيف الخبز، وبالتالي كانت الدولة حريصة خلال الفترة الماضية في خضم الأزمة غير المسبوقة على عدم تحميل أعباء إضافية على المواطن، وبالتالي تحملت الدولة كل هذه الأعباء”.

وشدد مدبولي على أن الدولة حريصة على أن تتحمل جانبا كبيرا من العبء، ولكن لا يمكنها تحمل ذلك للأبد، واستدرك: “وبالتالي كان ضروريا الحديث عن أهمية أن يحدث تحرك في سعر الخبز؛ لتقليل الحجم الرهيب للدعم في هذا القطاع وحده”.

وأكد أن الخبز سيظل مدعوما بصورة كبيرة جدا، ولكن لابد أن نتتبه إلى أن طاقة الدولة لن تتحمل الطفرات الكبيرة التي تحدث، فمنذ سنة كان المفترض توريد القمح بـ 1100 جنيه للأردب، واليوم أصبح الرقم 2000 جنيه، وهذا ما يرتبط بالقمح الذي تحصل عليه الدولة من السوق المحلية فقط.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تُشجع استخدام القمح المنتج محليا، وتحفز الفلاح للمصري على توريد القمح؛ لتقليل فاتورة الاستيراد وخفض الضغط على الدولار، وأن جزءا من التحفيز زيادة الكبيرة جدا في سعر توريد أردب القمح.

ونبّه إلى أن السعر في موازنة السنة المالية الماضية كان مقررا أن يكون 1100 جنيه للأردب، ولكن واجهنا ظروفا اقتصادية عالمية، وتضخما، وأسعارا مرتفعة للقمح العالمي، حيث كنا نستورد قمح بنحو 270 دولارا، قفز إلى 549 دولارا عالميا مع بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، وكانت فترات شديدة الصعوبة، ولذا اتخذنا قرارا بحافز استثنائي للتوريد، أضفنا من خلاله مبلغ 400 جنيه، لينتهي موسم العام الماضي بأن يكون سعر توريد أردب القمح 1500 جنيه.

وأكمل رئيس الوزراء: “هذا العام بدأنا في خطة الموازنة بسعر توريد 1250 جنيها كمقترح من وزارة المالية طبقًا للأسعار والمستهدفات، وقبل بداية موسم الزراعة وبهدف التحفيز أعلنا عن زيادة سعر التوريد للأردب إلى 1600 جنيه، مع إعادة النظر قبل موسم الحصاد والاسترشاد بالأسعار العالمية؛ لأن كل هدفنا هو تشجيع الفلاح على التوريد للدولة لما يمثله هذا الأمر من أهمية، حيث يمثل إجمالي ما يورد مابين 35% إلى 40% تقريبًا من احتياجات القمح للخبز المدعم فقط، وليس الخبز العادي”.

وقال مدبولي: “ثم رفعنا سعر التوريد من 1600 إلى 2000 جنيه، وبذلك نكون رفعنا السعر من 1250 جنيها إلى 2000 جنيه، ونحن الآن في نهاية موسم الحصاد وأرقام التوريد جيدة جدًا”.