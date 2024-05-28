رئيس الوزراء: خطة واضحة للعودة إلى التوازن في أسعار المواد…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 مايو 2024 12:14 صباحاً - دوت الخليج – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة وضعت خطة “واضحة” للعودة مرة أخرى لمرحلة التوازن في أسعار المواد البترولية بنهاية عام 2025، بطريقة متدرجة، مضيفًا: “ولكن سيظل السولار حتى بعد عام 2025 مدعما وليس بسعره الحقيقي، ولكن منتجات البنزين ستعوض الفارق”.

وأشار مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن الدولة وصلت في عام 2021 إلى عدم وجود دعم للمنتجات البترولية، بخلاف أنبوبة البوتاجاز والمازوت الذي تستخدمه أفران الخبز المدعم، مضيفًا: “وكانت فاتورة الدعم وقتها 19 مليار جنيه”.

وتابع: “ولكن مع حدوث الأزمة بدأت أسعار برميل النفط ترتفع، وصاحب ذلك الأزمة الاقتصادية، وتحريك أسعار الدولار، فأصبح لدينا عاملان مؤثران، سعر الدولار العالمي، وفرق السعر”.

وأضاف أن “الحل هو أن نرجع للوضع في عام 2021 حينما كانت كل المنتجات البترولية قادرة على تغطية تكلفتها”، موضحا أن المشكلة دائما تكمن في السولار لأنه يدخل في تشغيل العديد من المجالات مثل ماكينات الري والتروسيكل والسرفيس والميكروباصات وعربات النقل التي تنقل البضائع؛ لذلك فإن الحكومة تتحسب لزيادة قيمته، لأنها تدرك جيدا تداعياته على ارتفاع الأسعار.

وأكد رئيس الوزراء أهمية الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدولة خلال الشهور القليلة الماضية، إذ استطاعت الحكومة إعادة الثقة مرة أخرى داخل السوق المصرية، لافتا إلى أن الدولة لم تنته بعد من تلك الإجراءات، وستستكمل منظومة الإصلاح الاقتصادي، “وأمامنا عام حتى نستطيع القول إننا تجاوزنا الأزمة بالفعل”.