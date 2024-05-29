التصديري للصناعات الغذائية: نستهدف نمو الصادرات 15% إلى 5.9…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 29 مايو 2024 04:11 مساءً - محمد أحمد – قال المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن المجلس يستهدف زيادة صادرات القطاع بنسبة 15% سنويا، لتصل إلى 5.9 مليار دولار بنهاية 2024.

وأشار برزي، خلال احتفالية اليوم العالمي لسلامة الغذاء تحت عنوان “الأنظمة الغذائية الحديثة كمحفز للابتكار والاستثمار في قطاع إنتاج الغذاء”، إلى أن الخطة الاستراتيجية للمجلس تستهدف نمو صادرات القطاع لنحو 6.7 مليار دولار خلال 2025، وتحقيق 7.7 مليار دولار خلال 2026.

ولفت إلى أن صادرات القطاع خلال 10 سنوات من 2014 وحتى مارس 2024 سجلت 36.5 مليار دولار، وخلال 4 سنوات من 2020 وحتى مارس 2024 بلغت 18.7 مليار دولار.

ونوه بأن صادرات مصر من الصناعات الغذائية سجلت نحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من 2024، مقابل 1.2 مليار دولار خلال الربع المقارن من 2023، بنمو 31%.

وذكر برزي، أن أهم الأسواق المستوردة لمنتجات القطاع خلال 2023، تتمثل في السودان والسعودية وفلسطين وليبيا وأمريكا والأردن، واليمن، والجزائر، وهولندا.

وأضاف رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن أكبر القطاعات المصدرة تتمثل في مركزات المشروبات والعصائر، والسكر والحلويات، والدقيق ومنتجات المخابز، الفواكه والخضروات المجمدة.

ولفت إلى أن الفراولة والخضروات المجمدة، ومصنعات التمور، ومركزات الفواكه والعصائر، وزيتون المائدة والمخللات تعد من القطاعات التي لديها فرص للنمو.