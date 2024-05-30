وزير التموين: رفع سعر الخبز يوفر 13.4 مليار جنيه من مخصصات…

دبي - احمد فتحي في الخميس 30 مايو 2024 03:14 مساءً - محمد أحمد – أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تحريك سعر الرغيف المدعم من 5 إلى 20 قرشا سيوفر نحو 13.4 مليار جنيه من مخصصات دعم الخبز في الموازنة العامة.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، رفع سعر الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرش، بداية من يونيو.

وأضاف أن الدولة ما تزال تتحمل 105 قروش بنسبة 84% من التكلفة فيما يتحمل المواطن 16% فقط.

وأوضح الوزير أن إجمالي مخصصات دعم السلع التموينية في الموازنة الجديدة 2024 – 2025 ستتراجع من 134 مليار جنيه إلى 120.4 مليار جنيه وفقا للتطورات الأخيرة.

ولفت إلى أن قيمة دعم الخبز بالموازنة ستتراجع من 125 مليار جنيه إلى 111.6 مليار، مع توجيه وفرة من المخصصات لدعم بنود وقطاعات أخرى مثل التعليم والصحة وحياة كريمة.

وأشار المصيلحي إلى عقد اجتماع مع الشعبة العامة للمخابز؛ لمناقشة التطورات خلال الفترة القادمة، نافيا ما يتردد حول رغبة الدولة في التخلص من الدعم، مؤكدا استمراره.

كمل لفت إلى دراسة التحويل إلى الدعم النقدي المشروط بدلا من الدعم العيني القائم حاليًا بداية من العام المقبل.

وتنتج الدولة نحو 275 مليون رغيف يوميا بما يوازي نحو 100 مليار رغيف سنويا، عبر 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية لصالح 71 مليون مواطن مقيدين على 23 مليون بطاقة، وفق البيان.