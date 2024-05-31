مال وأعمال

مخزونات النفط الأمريكية تتراجع 4.2 مليون برميل الأسبوع…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مخزونات النفط الأمريكية تتراجع 4.2 مليون برميل الأسبوع… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 31 مايو 2024 12:18 مساءً - سي إن بي سي _ أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الخميس، إن مخزونات النفط الخام انخفضت في الولايات المتحدة بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي.

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وأضافت الإدارة أن مخزونات الخام انخفضت 4.2 مليون برميل إلى 454.7 مليون في الأسبوع المنتهي في 24 مايو، وذلك مقارنة مع توقعات محللين استطلعت آراءهم بأن تنخفض 1.9 مليون برميل.

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وأردفت الإدارة قائلة إن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما تراجعت 1.8 مليون برميل خلال الأسبوع.

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وأضافت أن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع بنحو 601 ألف برميل يومياً، وزاد معدل تشغيل المصافي بواقع 2.6% خلال الأسبوع.

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وذكرت الإدارة أن مخزونات البنزين زادت بمليوني برميل خلال الأسبوع إلى 228.8 مليون مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع بأن تنخفض بنحو 400 ألف برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 2.5 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 119.3 مليون مقارنة بتوقعات بانخفاضها 100 ألف برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع 611 ألف برميل يومياً.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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