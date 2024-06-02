نعرض لكم الان تفاصيل خبر ستاندرد تشارترد يستعرض توقعاته للاقتصاد المصري حتى 2026 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 2 يونيو 2024 06:14 مساءً - أمنية إبراهيم _ عقد بنك ستاندرد تشارترد مائدة مستديرة في ختام الأسبوع الماضي، استعرض فيها رؤيته حول الأوضاع والمتغيرات الاقتصادية العالمية والجيوسياسية وتأثيراتها، كما ناقش أزمة التضخم العالمي بجانب التركيز على أوضاع منطقة الشرق الأوسط والسوق المصرية وتحديات وفرص كل من: التضخم والسيولة والنمو. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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