مال وأعمال

روسيا تتوقع نمو الطلب على النفط بأكثر من مليون برميل يوميا…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

نعرض لكم الان تفاصيل خبر روسيا تتوقع نمو الطلب على النفط بأكثر من مليون برميل يوميا… من قسم مال واعمال

NTRA 2022
aiBANK

دبي - احمد فتحي في السبت 8 يونيو 2024 06:14 مساءً - _ توقع نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك اليوم الجمعة 7 يونيو، نمو الطلب على النفط بأكثر من مليون برميل يومياً في كل من الأعوام العشر المقبلة.

predco_adv_2021

وقال نوفاك إنه لضمان التوازن في السوق، من الضروري زيادة العرض.

E-Bank

كان تحالف أوبك+ وافق، خلال اجتماعه الأحد 2 يونيو، على تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية حتى نهاية 2025، ورفع الإمارات حصتها الإنتاجية في 2025.

CAISEC
BonatMisr

ووفقاً لنتائج الاجتماع الوزاري الـ37 لأوبك والحلفاء، تقرر تمديد العمل بمستويات الإنتاج الحالية حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر 2025.

HapiSalonWhite

كما أعلن التحالف تمديد فترة التقييم من قبل ثلاثة مصادر مستقلة حتى نهاية نوفمبر 2025 لاستخدامها دليلاً إرشادياً لمستويات الإنتاج المرجعية في 2026.

ومن المقرر أن تعقد المجموعة الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لأوبك وغير الأعضاء في 1 ديسمبر 2024.

 

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تتوقع نمو الطلب على النفط بأكثر من مليون برميل يوميا… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا