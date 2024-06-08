- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
نعرض لكم الان تفاصيل خبر روسيا تتوقع نمو الطلب على النفط بأكثر من مليون برميل يوميا… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 8 يونيو 2024 06:14 مساءً - _ توقع نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك اليوم الجمعة 7 يونيو، نمو الطلب على النفط بأكثر من مليون برميل يومياً في كل من الأعوام العشر المقبلة.
وقال نوفاك إنه لضمان التوازن في السوق، من الضروري زيادة العرض.
كان تحالف أوبك+ وافق، خلال اجتماعه الأحد 2 يونيو، على تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية حتى نهاية 2025، ورفع الإمارات حصتها الإنتاجية في 2025.
ووفقاً لنتائج الاجتماع الوزاري الـ37 لأوبك والحلفاء، تقرر تمديد العمل بمستويات الإنتاج الحالية حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر 2025.
كما أعلن التحالف تمديد فترة التقييم من قبل ثلاثة مصادر مستقلة حتى نهاية نوفمبر 2025 لاستخدامها دليلاً إرشادياً لمستويات الإنتاج المرجعية في 2026.
ومن المقرر أن تعقد المجموعة الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لأوبك وغير الأعضاء في 1 ديسمبر 2024.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تتوقع نمو الطلب على النفط بأكثر من مليون برميل يوميا… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.