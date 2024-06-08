روسيا تتوقع نمو الطلب على النفط بأكثر من مليون برميل يوميا…

دبي - احمد فتحي في السبت 8 يونيو 2024 06:14 مساءً - _ توقع نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك اليوم الجمعة 7 يونيو، نمو الطلب على النفط بأكثر من مليون برميل يومياً في كل من الأعوام العشر المقبلة.

وقال نوفاك إنه لضمان التوازن في السوق، من الضروري زيادة العرض.

كان تحالف أوبك+ وافق، خلال اجتماعه الأحد 2 يونيو، على تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية حتى نهاية 2025، ورفع الإمارات حصتها الإنتاجية في 2025.

ووفقاً لنتائج الاجتماع الوزاري الـ37 لأوبك والحلفاء، تقرر تمديد العمل بمستويات الإنتاج الحالية حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر 2025.

كما أعلن التحالف تمديد فترة التقييم من قبل ثلاثة مصادر مستقلة حتى نهاية نوفمبر 2025 لاستخدامها دليلاً إرشادياً لمستويات الإنتاج المرجعية في 2026.

ومن المقرر أن تعقد المجموعة الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لأوبك وغير الأعضاء في 1 ديسمبر 2024.