نعرض لكم الان تفاصيل خبر وائل النشار: التحرير الكامل لقطاع الكهرباء وتخارج الدولة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 9 يونيو 2024 10:11 مساءً - محمد أحمد _ قال المهندس وائل النشار رئيس شركة أونيرا سيستمز للطاقة الشمسية، إن شبكة إنتاج الكهرباء تعتمد حاليًا على 90% وقودًا أحفوريًّا و 10% من الطاقة المتجددة، سواء المصادر المائية من السد العالي وخزان أسوان أو محطات الطاقة الشمسية والرياح . هذا المحتوى للمشتركين فقط

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