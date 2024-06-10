نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي يتابع مقترحات عدد من المشروعات خلال مؤتمر الاستثمار… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 يونيو 2024 10:11 مساءً - دوت الخليج – أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، دور مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي في “التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية المصرية”، مضيفًا أن من شأنه أيضا أن يسهم في دعم وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأوروبية، وجذبًا لمزيد من الاستثمارات لعدد من القطاعات الواعدة.

وأشار رئيس الوزراء إلى المتابعة المستمرة لمختلف الخطوات والإجراءات والتفاصيل الخاصة بالاستعدادات لانطلاق مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي، والذي يحظى باهتمام كبير من جانب مختلف أجهزة الدولة المعنية؛ سعيا لإخراجه في أفضل صورة، وبما يعكس قدرة مصر على تنظيم مثل تلك الأحداث الدولية، منوهًا في هذا الصدد بتوجيه دعوات الحضور إلى العديد من كبار المسئولين والمعنيين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمتابعة المستجدات الخاصة بتنظيم مؤتمر الاستثمار المصري -الأوروبي، المُقرر أن تستضيفه مصر نهاية شهر يونيو الجاري.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض مقترحات توقيع عدد من صفقات المشروعات والعقود ومذكرات التفاهم المشتركة المقرر توقيعها على هامش مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي.

وأضاف الحمصاني أن رئيس الوزراء استمع خلال الاجتماع، إلى شرح حول موقف الوفود الأوروبية الرسمية في مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي المشترك، وموقف حضور الشركات الأوروبية وشركاء التنمية والمؤسسات العالمية ومنظمات الأعمال الأوروبية التي أكدت حضورها المؤتمر.

كما شمل الاجتماع عرض الفرص الاستثمارية المُقرر طرحها على كبار المستثمرين الأوروبيين في مختلف القطاعات، وبخاصةً في قطاع الصناعة.

وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن المؤتمر يستهدف جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة والمُهمة إلى مصر، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية، على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، إضافةً إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والبيئة.

كما استعرض الاجتماع ملامح خطة التغطية الواسعة من قبل وسائل الإعلام المحلية والعالمية “البارزة”.

وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع تناول عرض موقف التجهيزات اللوجستية، والأجندة الخاصة بالمؤتمر والمتحدثين الرئيسيين بالجلسات.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء استعرض أيضًا ملامح عقد عدد من الجلسات النقاشية، بحضور مسئولين مصريين وأوروبيين رفيعي المستوى، تُركز على قطاعات الطاقة والسيارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار المالي.

وتابع أن الاجتماع شهد تحديد مواعيد مُحددة للانتهاء من ترتيبات المؤتمر في شكلها النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي غضون ذلك، جرت الإشارة إلى وجود أكثر من 32 وزارة وجهة حكومية ومؤسسة دولية تشارك في الترتيبات الفنية الخاصة بالمؤتمر.