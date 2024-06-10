عاجل.. البنك المركزي المصري: التضخم الأساسي يتراجع إلى 27.1% في…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 يونيو 2024 10:11 مساءً - دوت الخليج – أعلن البنك المركزي المصري المصري تراجع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 27.1% في مايو مقابل 31.8% في أبريل 2024.

وأشار المركزي، في بيان مساء اليوم، إلى أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل سالب 0.8% في مايو مقابل 2.9% في الشهر ذاته من العام السابق و0.3% في أبريل 2024.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن اليوم تسجيل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر سالب 0.7% في مايو مقابل 2.7% في الشهر ذاته من العام السابق و1.1% في أبريل 2024.

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 28.1% في مايو 2024 مقابل 32.5% في أبريل 2024.