وزير المالية: مناطق اقتصادية خاصة توفر فرصا واعدة للمستثمرين…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 12 يونيو 2024 12:14 صباحاً - دوت الخليج – قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد «NDB»، إن مصر اتخذت خطوات فعَّالة لتحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار.

وأضاف معيط، في الجلسة الأولى للملتقى الدولي الأول للبنك بالعاصمة الإدارية اليوم، أن هذه الخطوات ترتكز على إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز أنشطة واستثمارات القطاع الخاص، وزيادة مساهماته في عملية التنمية والناتج المحلي؛ بما يتسق مع ما توفره الدولة من مقومات تنافسية وتفضيلية تنطلق من موقع استراتيجي، وبنية تحتية قوية ومتطورة باتت قادرة على استيعاب التوسعات الإنتاجية، وحوافز جاذبة لمجتمع الأعمال المحلى والأجنبي.

ولفت إلى أن الطاقة المتجددة والسياحة والزراعة والتصنيع، تتصدر القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية في مصر، أخذًا في الاعتبار المناطق الاقتصادية الخاصة التي توفر فرصًا واعدة للمستثمرين الأجانب والمحليين.

وتابع: كما نتطلع إلى شراكات أعمق بين القطاعين العام والخاص لدفع الاستثمار والنمو خاصة في الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية.

قال محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد «NDB»: “نعمل على تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات، والمستثمرين وشركاء التنمية الدوليين للإسهام في دفع مسيرة النمو الاقتصادي والاستثمار بمصر”.

وأوضج أن الأولويات المصرية تتوافق مع مستهدفات بنك التنمية الجديد، حيث تمثل شبكات النقل ومشاريع الطاقة ومبادرات التنمية ركيزة أساسية لاستراتيجية النمو في مصر.

أضاف الوزير: “مستمرون في خلق بيئة مواتية للاستثمار وتعزيز الشراكات ذات المنفعة المتبادلة، استهدافًا لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة”.

وأشار إلى وجود نظرة إيجابية من المؤسسات الدولية لمستقبل مصر الاقتصادي على نحو يجدد الثقة في مسار النمو، فى ظل التحديات الخارجية والداخلية غير المسبوقة التى تتشابك جميعها لتشكل هزات عنيفة لبنية الاقتصاد العالمي بشكل عام، والاقتصادات الناشئة بشكل خاص.

أكد معيط أن مسار الإصلاح الاقتصادي الذى تنتهجه الدولة المصرية يسهم في تحقيق نتائج إيجابية للأداء المالي بالحفاظ على تحقيق فائض أولي والنزول بمعدلات العجز والدين للناتج المحلي.