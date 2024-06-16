السعودية: أكثر من 1.8 مليون يؤدون مناسك الحج هذا العام

دبي - احمد فتحي في الأحد 16 يونيو 2024 07:11 مساءً - وكالات – أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، السبت، أن إجمالي أعداد ضيوف الرحمن لحج عام 1445 هجرية بلغ 1.833.164 حاجًّا، منهم 1.611.310 حجاج قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 221854 حاجًّا من المواطنين والمقيمين.

وبيَّنت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج عام 1445 أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 958137 حاجًّا، بينما بلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 875027 حاجَّةً.

وحول إحصاءات الحجاج القادمين من خارج المملكة، أوضحت الهيئة أن نسبة الحجاج القادمين من الدول العربية بلغت 22.3%، أما حجاج الدول الآسيوية عدا الدول العربية، فقد بلغت 63.3%، بينما بلغت نسبة حُجاج الدول الإفريقية عدا الدول العربية 11.3%، في حين بلغت نسبة حجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا والدول الأخرى غير المصنفة 3.2%.

أما عن طرق قدوم الحجاج من خارج المملكة، فقد وصل 1546345 حاجًّا عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل 60251 حاجَّا عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية 4714 حاجًّا.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء اعتمدت في إصدار البيانات والمؤشرات الإحصائية لموسم حج عام 1445هـ / 2024م على بيانات السجلات الإدارية واعتبارها المصدر الرئيس للبيانات.