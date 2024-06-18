ولي العهد السعودي يؤكد ضرورة الوقف الفوري للاعتداء الشنيع…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 18 يونيو 2024 04:11 مساءً - أ ش أ- أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المصري، ضرورة الوقف الفوري للاعتداء الشنيع على قطاع غزة؛ مناشدا بتحرك المجتمع الدولي لاتخاذ جميع الإجراءات، التي تضمن حماية الأرواح في غزة.

كما أكد أهمية تنفيذ القرارات الصادرة مؤخراً من مجلس الأمن الدولي، بشأن مقترح الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مجددا دعوة المملكة للمجتمع الدولي، بالاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية؛ لتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من الحصول على حقوقه المشروعة؛ وليتحقق السلام الشامل والعادل والدائم.

جاء ذلك خلال حفل الاستقبال السنوي لكبار رجال الدولة وكبار الشخصيات الإسلامية، وضيوف خادم الحرمين الشريفين، وضيوف الجهات الحكومية، ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج الذين أدوا فريضة الحج لهذا العام نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.