- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
نعرض لكم الان تفاصيل خبر ولي العهد السعودي يؤكد ضرورة الوقف الفوري للاعتداء الشنيع… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 18 يونيو 2024 04:11 مساءً - أ ش أ- أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المصري، ضرورة الوقف الفوري للاعتداء الشنيع على قطاع غزة؛ مناشدا بتحرك المجتمع الدولي لاتخاذ جميع الإجراءات، التي تضمن حماية الأرواح في غزة.
كما أكد أهمية تنفيذ القرارات الصادرة مؤخراً من مجلس الأمن الدولي، بشأن مقترح الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مجددا دعوة المملكة للمجتمع الدولي، بالاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية؛ لتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من الحصول على حقوقه المشروعة؛ وليتحقق السلام الشامل والعادل والدائم.
جاء ذلك خلال حفل الاستقبال السنوي لكبار رجال الدولة وكبار الشخصيات الإسلامية، وضيوف خادم الحرمين الشريفين، وضيوف الجهات الحكومية، ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج الذين أدوا فريضة الحج لهذا العام نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ولي العهد السعودي يؤكد ضرورة الوقف الفوري للاعتداء الشنيع… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.