مال وأعمال

الاحتيال يكبد الاتحاد الأوروبي أكثر من مليار دولار في 2023

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاحتيال يكبد الاتحاد الأوروبي أكثر من مليار دولار في 2023 من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 19 يونيو 2024 02:08 مساءً - وكالات – أكد المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (أولاف) أن عمليات الاحتيال التي تتعلق بأموال خاصة بالاتحاد الأوروبي في عام 2023 تجاوزت المليار يورو (نحو 1.07 مليار دولار).

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وتتمثل المهمة الرئيسية لـ (أولاف) في التحقيق بحالات الاحتيال والفساد المحتملة التي تتعلق بأموال من ميزانية الاتحاد الأوروبي، لتحال بعدها نتائجها إلى السلطات الأوروبية والوطنية المختصة.

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وأوصى “أولاف” السلطات المختصة خلال عام 2023 باسترداد مبلغ قدره 1.04 مليار يورو إضافة إلى تعقب فريق التحقيق 209 ملايين يورو كانت عرضة لخطر إساءة استخدامها لكن لم يتم إنفاقها بعد.. وعلى مدار عام 2023 بأكمله فتح (أولاف) 190 تحقيقًا جديدًا بعد إطلاق 1178 تحقيقًا أوليا أغلق بالفعل 265 منها.

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وفي سياق منفصل، كان الاتحاد الأوروبي قد فرض رسوما إضافية تصل إلى 38.1% على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة اعتبارًا من يوليو، في قرار يخاطر باستدعاء رد فعل من بكين التي أعلنت قبل أيام أنها ستتخذ إجراءات لحماية مصالحها.

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وبعد أقل من شهر على إعلان واشنطن عزمها زيادة الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية الصينية أربع أمثال إلى 100%، قالت المفوضية أنها ستواجه الدعم المفرط برسوم إضافية تتراوح بين 17.4% على سيارات “بي.واي.دي” إلى 38.1% على “سايك”، إضافة إلى الرسوم الجمركية القياسية على السيارات البالغة 10%.

وتواجه شركات صناعة السيارات الأوروبية تحديات أمام تدفق السيارات الكهربائية المنخفضة التكلفة من المنافسين الصينيين.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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