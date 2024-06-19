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نعرض لكم الان تفاصيل خبر : مناقصة توريد الغاز المسال لمصر تتضمن خيار تأجيل… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 19 يونيو 2024 10:11 مساءً - وكالات – قالت مصادر تجارية لرويترز إن المناقصة التي طرحتها مصر في الآونة الأخيرة لشراء 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتسليم خلال أشهر الصيف تتضمن سدادًا مؤجلًا لمدة تصل إلى 6 أشهر.
وأضافت أن خيار تأجيل السداد من المرجح أن يرفع العلاوة التي سيتعين على مصر دفعها في ظل تنافسها على إمدادات كبيرة وسط زيادة الطلب في آسيا.
وذكرت المصادر أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، تسعى في المناقصة التي تغلق في 26 يونيو، إلى تسلم سبع شحنات في يوليو وست في أغسطس وأربع في سبتمبر بنظام التسليم على متن السفينة بميناء العين السخنة على البحر الأحمر.
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