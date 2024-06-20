مال وأعمال

العجز التجاري لتونس ينخفض 20.8% بنهاية مايو الماضي

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر العجز التجاري لتونس ينخفض 20.8% بنهاية مايو الماضي من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 20 يونيو 2024 12:14 مساءً - العربية نت – انخفض العجز التجاري لتونس إلى حدود شهر مايو المنقضي بنسبة 20.8% ليصبح في حدود 6413 مليون دينار مقابل 8100،7 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2023 وفق بيانات صادرة اليوم عن المعهد التونسي للإحصاء.

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وكشفت المعطيات تسجيل نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنًا بـ4.5 نقاط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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وعزت المصادر تراجع العجز التجاري لتونس إلى تسجيل المبادلات التجارية للسلع التونسية فائضًا مع العديد من البلدان وأهمها فرنسا وإيطاليا في مقابل تراجع الواردات بنسبة 2.5% مقابل زيادة بنسبة 2.4% خلال الفترة نفسها من سنة 2023، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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