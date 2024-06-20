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نعرض لكم الان تفاصيل خبر العجز التجاري لتونس ينخفض 20.8% بنهاية مايو الماضي من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 20 يونيو 2024 12:14 مساءً - العربية نت – انخفض العجز التجاري لتونس إلى حدود شهر مايو المنقضي بنسبة 20.8% ليصبح في حدود 6413 مليون دينار مقابل 8100،7 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2023 وفق بيانات صادرة اليوم عن المعهد التونسي للإحصاء.
وكشفت المعطيات تسجيل نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنًا بـ4.5 نقاط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وعزت المصادر تراجع العجز التجاري لتونس إلى تسجيل المبادلات التجارية للسلع التونسية فائضًا مع العديد من البلدان وأهمها فرنسا وإيطاليا في مقابل تراجع الواردات بنسبة 2.5% مقابل زيادة بنسبة 2.4% خلال الفترة نفسها من سنة 2023، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.
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