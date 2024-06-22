مال وأعمال

واردات الهند من النفط الروسي تسجل ارتفاعا غير مسبوق في مايو

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر واردات الهند من النفط الروسي تسجل ارتفاعا غير مسبوق في مايو من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 22 يونيو 2024 04:11 مساءً - وكالات _ ارتفعت واردات الهند من النفط الروسي إلى مستوى غير مسبوق عند 2.1 مليون برميل يوميا في مايو، مع زيادة الخصم بفعل انخفاض الطلب من الصين.

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وأفادت مصادر تجارية وبيانات ملاحية بأن حصة النفط الروسي في مشتريات ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم ارتفعت إلى ما يقرب من 41 بالمئة الشهر الماضي.

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كما أظهرت أن الإمدادات من السعودية انخفضت إلى أدنى مستوياتها في عشرة أشهر بعد أن رفعت أرامكو أسعارها للشهر الثاني في مايو.

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وأوضحت البيانات أن الهند اشترت نحو 5.1 مليون برميل يوميا من النفط في مايو بزيادة 5.6 بالمئة عن أبريل.

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وقفزت واردات الهند من النفط الروسي في مايو 14.7 بالمئة مقارنة بأبريل، وبنحو 5.9 بالمئة على أساس سنوي.

واشترت شركات التكرير الهندية الشهر الماضي ما يعادل 176 ألف برميل يوميا من النفط من الولايات المتحدة.

وأظهرت البيانات أن زيادة استهلاك النفط الروسي أثرت على حصة نفط الشرق الأوسط في مزيج الخام الهندي وكذلك على نصيب الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

ولا تزال روسيا أكبر مورد نفطي للهند يليها العراق فالسعودية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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