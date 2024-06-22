نعرض لكم الان تفاصيل خبر فرنسا تتعهد بخفض العجز في موازنتها ضمن قواعد الاتحاد… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 22 يونيو 2024 07:15 مساءً - العربية نت _ أكد وزير المالية الفرنسي برونو لومير اليوم الجمعة أن بلاده ستخفض العجز العام في موازنتها إلى ما دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، وذلك بعدما وبّخ الاتحاد الأوروبي فرنسا لخرقها قواعد الموازنة المتبعة في الكتلة.

وقال لومير لصحافيين في لوكسمبورج: “علينا أن نعود إلى المالية العامة السليمة والاعتماد على تصميمي الكامل”.

وأضاف “سنتمسك بالمسار نفسه ونسعى لتحقيق 3% كي نصل إلى ما دون 3% بحلول 2027”.

وتشهد فرنسا حالة من الفوضى السياسية منذ دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى انتخابات مبكرة عقب الهزيمة الساحقة لحزبه أمام اليمين المتطرف هذا الشهر.

ووعدت مختلف الأحزاب السياسية بالإنفاق بشكل باذخ، وهو ما يعود بحسب لومير إلى تقلبات السوق في فرنسا في الأيام الأخيرة.

وقال لومير “هناك البرامج التي طرحتها الأحزاب الأخرى والمعارضة مع إنفاق عام كبير جدا”.

وأضاف “هذا يفسر رد فعل الأسواق والمخاوف التي أبداها القطاع المصرفي”.

وأكد أن “هذه هي النتيجة المباشرة للبرامج الاقتصادية والمالية الحمقاء وغير المسؤولة”.

وقالت المفوضية الأوروبية الأربعاء إنها ستقترح في يوليو إطلاق “إجراء مرتبط بالعجز الكبير” بالنسبة إلى بلجيكا وفرنسا وإيطاليا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا.

وبلغ العجز في البلدان السبعة (أي الفارق بين عائدات الحكومة والإنفاق) أكثر من 3% من الناتج الداخلي الإجمالي، في انتهاك لقواعد الكتلة المالية.

وبلغ العجز في فرنسا 5.5% العام الماضي.

وبموجب قواعد الكتلة، هناك هدفان أساسيان هما: ألا يتجاوز دين الدولة 60% من الناتج الوطني، وألا يتجاوز العجز العام نسبة 3%.

ودافع لومير عن سياسات فرنسا وأشار إلى “قرارات ضرورية” اتخذت في الأشهر الستة الماضية لخفض الإنفاق العام.