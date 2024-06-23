نعرض لكم الان تفاصيل خبر السلع التموينية تطرح ممارسة لشراء 1000 طن زيت صويا خام من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 23 يونيو 2024 11:12 صباحاً - دوت الخليج – طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية ممارسة محلية بالجنيه لشراء 1000 طن زيت صويا خام لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية. وأشارت الهيئة، في بيان لوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم، توريد الكمية المطلوبة في الفترة من 1 إلى 31 أغسطس، لافتة إلى تقديم العروض لكامل الكمية أو جزء منها. ونوّهت بانعقاد جلسة فض المظاريف والبت بعد غدٍ الإثنين بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالعاصمة الادارية. وأضافت أن باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بمقر هيئة السلع التموينية بالعاصمة الادارية.

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