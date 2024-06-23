مال وأعمال

إسلام عنان: الكوادر الطبية والخدمات المتميزة تؤهل مصر لزيادة…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

نعرض لكم الان تفاصيل خبر إسلام عنان: الكوادر الطبية والخدمات المتميزة تؤهل مصر لزيادة… من قسم مال واعمال

NTRA 2022
aiBANK

دبي - احمد فتحي في الأحد 23 يونيو 2024 02:08 مساءً - حمدي أحمد _ قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة بجامعة المستقبل، إن نجاح أي دولة في مجال السياحة الاستشفائية والعلاجية يستلزم وجود موارد كافية تتمثل في مستشفيات مؤهلة وكوادر وخدمات طبية متميزة، مع خطة للتعامل مع السائح منذ تفكيره للخروج من بلده للاستشفاء حتى علاجه ومغادرته للدولة التي يعالج بها.

predco_adv_2021
BonatMisr
هذا المحتوى للمشتركين فقط
دخول اشتراك
E-Bank

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إسلام عنان: الكوادر الطبية والخدمات المتميزة تؤهل مصر لزيادة… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا