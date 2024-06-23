نعرض لكم الان تفاصيل خبر إسلام عنان: الكوادر الطبية والخدمات المتميزة تؤهل مصر لزيادة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 23 يونيو 2024 02:08 مساءً - حمدي أحمد _ قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة بجامعة المستقبل، إن نجاح أي دولة في مجال السياحة الاستشفائية والعلاجية يستلزم وجود موارد كافية تتمثل في مستشفيات مؤهلة وكوادر وخدمات طبية متميزة، مع خطة للتعامل مع السائح منذ تفكيره للخروج من بلده للاستشفاء حتى علاجه ومغادرته للدولة التي يعالج بها. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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