نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: 2.5 تريليون جنيه قيمة خدمات الدفع والتحصيل… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 23 يونيو 2024 03:14 مساءً - قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن قيمة خدمات «الدفع والتحصيل الإلكتروني» بلغت 2.5 تريليون خلال أول 11 شهرًا من العام المالي الحالي، مقارنة بـ 2.1 تريليون جنيه خلال ذات الفترة من العام المالي الماضي.

نمو قيمة خدمة الدفع الإلكتروني للموردين بنسبة 14% لتبلغ 1.1 تريليون جنيه

وأوضح الوزير في بيان اليوم، أن معدل نمو خدمة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة «المرتبات» بلغ 24%؜ بقيمة 299.4 مليار جنيه، مقارنة بنحو 242.2 مليار جنيه عن ذات الفترة في العام المالي الماضي، مشيرا إلى ارتفاع قيمة خدمة الدفع الإلكتروني للموردين بنسبة 14% لتبلغ 1.1 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 989.8 مليار جنيه عن ذات الفترة العام المالي الماضي.

وأشار أن المتحصلات الإلكترونية للجمارك شهدت نموًا بنسبة 38% بقيمة 284.3 مليار جنيه في الفترة من يوليو 2023 حتى مايو 2024، مقارنة بنحو 205.8 مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضى.

ولفت وزير المالية أن هناك استقرارًا في السداد الإلكتروني من خلال قنوات التحصيل المتعددة للضرائب، حيث سجلت قيمة معاملات التحصيل الالكتروني للضرائب نحو 613.1 مليار جنيه بنسبة نمو 16% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.

أضاف أن هناك زيادة في معدلات إقبال المواطنين على سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال «مدفوعة المواطن» بالقطاع المصرفى بنسبة 38%، حيث بلغت قيمة خدمة التحصيل من خلال «مدفوعة المواطن» فى أول 11 شهرًا من العام المالي الحالي 61.4 مليار جنيه، مقارنة بنحو 44.4 مليار جنيه.

60 مليار جنيه قيمة خدمة التحصيل من خلال ماكينات التحصيل الإلكتروني الحكومية «GPOS»

ونوه وزير المالية أن قيمة خدمة التحصيل عبر ماكينات التحصيل الإلكتروني الحكومية «GPOS» زادت بنسبة 31%، حيث بلغت 60.8 مليار جنيه، مقارنة بـ46.3 مليار جنيه عن ذات الفترة العام المالي الماضي.

وقال محمد فؤاد، رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، إن قيمة التحصيل من خلال بوابة السداد الإلكترونية الحكومية على الإنترنت خلال الفترة من يوليو 2023 حتى مايو 2024، شهدت نموًا بنسبة 78%، حيث بلغت أكثر من مليار جنيه، مقارنة بـ 600 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.

أضاف أن هناك توسع كبير في خدمات التحصيل الإلكتروني من خلال شركات التحصيل المتكاملة مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي حيث حققت زيادة بنسبة 51%، لتبلغ قيمة متحصلاتها الحكومية نحو 1.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضى.

وأشار رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، إلى أنه نظرًا لطبيعة التطورات التكنولوجية المتسارعة خاصة فى مجال التكنولوجيا المالية وفي إطار متابعة ورقابة التشغيل لكل منظومات التحول الرقمي بالوزارة؛ فإنه يجري بصفة مستمرة مراجعة إجراءات الحوكمة لهذه المنظومات مع إضافة إجراءات جديدة لتعزيز حوكمة الربط والتكامل بين مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، ومنظومة التحصيل الإلكتروني، وبين منظومة «GFMIS» ومنظومة الفواتير الإلكترونية، وكذلك متابعة أعمال الوحدات الحسابية لزيادة تدقيق توزيع الإيرادات المحصلة على الأنواع والبنود المخصصة لها.