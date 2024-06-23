عاجل.. الحكومة: زيادة فترة قطع الكهرباء ساعة إضافية اليوم…

دبي - احمد فتحي في الأحد 23 يونيو 2024 10:11 مساءً - دوت الخليج – أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم وغدًا فقط لساعة إضافية من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية لمحطات إنتاج الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية.

وأوضحت الوزارتان، في بيان مشترك قبل قليل، أن القرار جاء نظرا لزيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء؛ نتيجة الموجة الحارة شديدة الارتفاع، وبالتالي زيادة استهلاك الغاز المولد للطاقة.