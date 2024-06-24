مال وأعمال

صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد السنغال بنسبة 10.1% في…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد السنغال بنسبة 10.1% في… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 24 يونيو 2024 11:16 صباحاً - وكالات – توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد السنغال بنسبة 10.1% خلال العام المقبل 2025 مقابل معدل نمو يصل إلى 7.1% العام الجاري.

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وذكر الصندوق الدولي، في بيان له، أن الاقتصاد السنغالي تحسن بشكل ملحوظ وكبير بعد التسوية السلمية للانتخابات الرئاسية التي جرت في مارس الماضي، متوقعًا تراجع معدل التضخم كذلك، والذي ينبغي أن يظل ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي لدول غرب إفريقيا بحلول نهاية عام 2025.

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كما توقع انخفاض العجز المرتفع في الحساب الجاري للفترة 2024-2025 بفعل بدء إنتاج النفط وجهود ضبط أوضاع المالية العامة التي تبذلها الحكومة السنغالية وفق وكالة الأنباء العمانية.

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وانضمت السنغال مؤخرًا إلى نادي الدول المنتجة للنفط مع بدء الإنتاج في حقل “سانجومار” البحري الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 100 ألف برميل يوميا ويحتوي أيضًا على غاز طبيعي.

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وتشير توقعات خبراء الاقتصاد إلى أن إنتاج النفط من هذا الحقل قد يدر عائدات عليها قد تصل إلى 60 مليار دولار على مدار 25 عامًا المقبلة.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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