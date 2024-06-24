- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
نعرض لكم الان تفاصيل خبر أشرف العربي: الصحة أحد المحركات الرئيسية لتحقيق أهداف… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 24 يونيو 2024 02:08 مساءً - حمدي أحمد _ قال الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، إن صحة الإنسان تعد أساسا ودافعا للتنمية الاقتصادية.
وأكد العربي، خلال المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي تحت عنوان ” الصحة والتنمية المستدامة”، على ضرورة تزايد الاهتمام الوطني بقضايا الصحة المستدامة، لأن التحديات الصحية أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى بعد وصول السكان عالميا إلى 8 مليارات نسمة.
وأوضح أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن هناك مليار شخص في الدول النامية يعانون من عجز في الإنفاق الصحي والشخصي، مشيرا إلى أن الصحة أحد المحركات الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار العربي إلى دور الصحة في تعزيز التنمية المستدامة وضرورة مواجهة تحديات حوكمة النظام الصحي، موضحا أن تحسين صحة الإنسان يتطلب جهودا متكاملة وتعاون دولي فعال وتعزيز التمويل الصحي وتطوير البني التحتية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أشرف العربي: الصحة أحد المحركات الرئيسية لتحقيق أهداف… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.