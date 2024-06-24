 أشرف العربي: الصحة أحد المحركات الرئيسية لتحقيق أهداف…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 24 يونيو 2024 02:08 مساءً - حمدي أحمد _ قال الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، إن صحة الإنسان تعد أساسا ودافعا للتنمية الاقتصادية.

وأكد العربي، خلال المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي تحت عنوان ” الصحة والتنمية المستدامة”، على ضرورة تزايد الاهتمام الوطني بقضايا الصحة المستدامة، لأن التحديات الصحية أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى بعد وصول السكان عالميا إلى 8 مليارات نسمة.

وأوضح أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن هناك مليار شخص في الدول النامية يعانون من عجز في الإنفاق الصحي والشخصي، مشيرا إلى أن الصحة أحد المحركات الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار العربي إلى دور الصحة في تعزيز التنمية المستدامة وضرورة مواجهة تحديات حوكمة النظام الصحي، موضحا أن تحسين صحة الإنسان يتطلب جهودا متكاملة وتعاون دولي فعال وتعزيز التمويل الصحي وتطوير البني التحتية.