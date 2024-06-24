وزير الصحة: نحتاج إلى مضاعفة موازنة القطاع 3 مرات لتصل إلى…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 24 يونيو 2024 03:14 مساءً - حمدي أحمد _ قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن منظومة الصحة ليست في معزل عن محاور التنمية المستدامة وتتأثر بها.

وأضاف عبد الغفار، خلال المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي تحت عنوان ” الصحة والتنمية المستدامة”، أنه عندما يكون هناك مجتمعا صحيا فبالتأكيد سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد والرفاهية، لأن المجتمع الصحي سيكون أكثر إنتاجا وتفاعلا في الاقتصاد القومي.

وأشار إلى أن دعم القطاع الصحي والانفاق عليه له عائد على الاستثمار ويوفر مليارات الجنيهات للدولة مستقبلا والمبادرات الرئاسية خير دليل على ذلك، موضحا أن المجتمعات تنمو بمنع وتجنب المرض وليس معالجة المواطن من المرض نفسه.

وتابع: “المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطن بداية من الكشف الصحي قبل الزواج وحتى كبار السن وصلت إلى 14 مبادرة،كان هدفها تحسين الصحة من أجل التنمية المستدامة وتحسين أداء المجتمع والإنتاج، ومن أبرز المبادرات الدالة على ذلك القضاء على فيروس سي، لأن الشخص المصاب بهذا المرض لا يستطيع العمل والإنتاج، وبالتالي القضاء على هذا الفيروس مؤشر نجاح على منظومة الصحة في مصر”.

ولفت عبد الغفار إلى أن وزارة الصحة تحتاج إلى مضاعفة ميزانيتها 3 مرات من أجل تحسين النظام والخدمات الصحية المقدمة للوصول إلى المعدلات العالمية لتصل إلى 1.3 تريليون جنيه.