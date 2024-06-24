نعرض لكم الان تفاصيل خبر سرايا العالمية تستثمر 12 مليون دولار في مجمع صناعي بالعين… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 24 يونيو 2024 09:14 مساءً - دوت الخليج – قال يوسوكي سرايا، رئيس شركة سرايا العالمية، إن استثمارات مجمع مصانع سرايا الشرق الأوسط في العين السخنة تبلغ 12 مليون دولار، وهي استثمارات أجنبية مباشرة بالكامل.

وأوضح سرايا، في لقاء مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، أن المجمع تأسس في عام 2018، وبدأ التشغيل غير الرسمي به تدريجيًا منذ العام الماضي، وهو يتضمن 4 مصانع على مساحة قدرها 20 ألف متر مربع، تنقسم المرحلة الأولى منها إلى 8 آلاف متر مربع، وهي المرحلة التي ستفتتح غدًا، بينما ستكون توسعات المرحلة الثانية على مساحة 12 ألف متر مربع.

وأضاف أن المجمع الصناعي أول مشروع ياباني ينفذ في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أنه سينتج مجموعة من المنتجات عبر 4 خطوط إنتاج في المصانع الأربعة.

وأشار إلى أن المصنع الأول سيكون لاستخراج زيت الجوجوبا، الذي يصدر إلى شركات التجميل العاملة بالقارتين الأوروبية والآسيوية، والمصنع الثاني سيخصص لإنتاج مستحضرات التجميل الطبيعية، والثالث لبديل السكر الطبيعي الخالي من السعرات الحرارية “لا كانتو”، والأخير لإنتاج قفازات نتريل غير المعقمة.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى ستشهد تشغيل مصانع: استخراج زيت الجوجوبا، وإنتاج مستحضرات التجميل الطبيعية، وبديل السكر، فيما سيفتتح المصنع الثالث الخاص بإنتاج القفازات في المرحلة الثانية.

وأضاف سرايا أن الشركة تستهدف سد احتياجات السوق المصرية بالكامل من هذه القفازات بدلًا من استيرادها، “ما يوفر الكثير من العملة الصعبة”.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف وصول القدرة الإنتاجية لمصنع الجوجوبا إلى 100 طن سنويًا، و50 طنا لمنتجات مصنع بديل السكر، و100 ألف طن لمنتجات التعقيم والتجميل، فضلًا عن إنتاج 5 ملايين علبة قفازات نتريل غير المُعقمة.

وبدوره، قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن العلاقات المتميزة مع اليابان تنعكس في الكثير من المشروعات المهمة التي تنفذها على أرض مصر، ومن بينها مشروع الشركة “الفريد” من نوعه التي ستطلقه غدًا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن مشروع شركة سرايا العالمية يضم 4 مصانع سيخصص جزء من إنتاجها للسوق المحلية والجزء الآخر للتصدير في مجال أدوات النظافة العامة.

وأضاف أن هذا المجمع هو الأول من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط، فيما تتطلع الشركة إلى الاستثمار في عدد من الأنشطة الأخرى في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.