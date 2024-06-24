نعرض لكم الان تفاصيل خبر السبت.. انطلاق مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي لمدة يومين من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 24 يونيو 2024 11:08 مساءً - دوت الخليج – تابع رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الترتيبات الأخيرة الخاصة بتنظيم مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي، المُقرر أن تستضيفه مصر، بداية من السبت المقبل، ولمدة يومين.

وأكد رئيس الوزراء أهمية انعقاد هذا المؤتمر في التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية المصرية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى دور المؤتمر في دعم وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأوروبية، وتوسيع أطر التعاون المشترك بين الجانبين، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات لعدد من القطاعات الواعدة.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض التصور النهائي لجدول أعمال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، ووضع اللمسات الأخيرة للجوانب اللوجستية والتغطية الإعلامية، قبل أيام من استضافة مصر للمؤتمر.

وأوضح المتحدث الرسميّ أن الموقع الإلكتروني للمؤتمر شهد حتى الآن 632 تسجيلًا من أفراد وشركات أوروبية ومؤسسات عالمية، و647 تسجيلًا من أفراد وشركات مصرية بخلاف المسئولين والجهات الحكومية.

كما استعرض الاجتماع أسماء ضيوف المؤتمر رفيعي المستوى الذين تأكد حضورهم المؤتمر من جانب المفوضية الأوروبية، وعلى رأسهم أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية، ومن تأكد حضورهم من المؤسسات العالمية والشركاء متعددة الأطراف.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض كذلك ملامح الجلسات النقاشية، التي ستنعقد خلال فعاليات المؤتمر بحضور مسئولين مصريين وأوروبيين رفيعي المستوى، تُركز على قطاعات الصناعة، والطاقة، والسيارات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار المالي، وغيرها من القطاعات الأخرى.

وفي الوقت نفسه، أوضح الحمصاني أن الاجتماع استعرض أيضًا آلية تنظيم الاجتماعات واللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية والأوروبية من القطاع الخاص، والاجتماعات واللقاءات بين القطاع الخاص والوزراء المعنيين.

كما استعرض الاجتماع موقف عدد من صفقات المشروعات والعقود ومذكرات التفاهم المشتركة، المُقرر توقيعها على هامش أعمال مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي، في عدد من القطاعات، على رأسها: البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، والنقل المستدام، وشبكات المياه والصرف الصحي، إضافةً إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والبيئة.

وتناول كذلك الملامح النهائية لخطة التغطية الإعلامية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، بالتنسيق مع هيئة الاستعلامات المصرية، التي ستتولى دعوة ممثلي المؤسسات الإعلامية والوكالات العالمية المعتمدة لديها، كما تشمل الخطة الإعلامية النشر والترويج للمؤتمر عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة “تويتر” و”إنستجرام” و”لينكدإن” و”فيسبوك”.

واستعرض كذلك التصميم النهائي ومحتويات الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر، واللمسات النهائية للجوانب اللوجستية الخاصة بمقر انعقاد المؤتمر، وسبل تيسير انتقال ضيوف المؤتمر لحضور الجلسات والفعاليات المختلفة.