- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. استمرار قطع الكهرباء ساعة إضافية يوميا حتى نهاية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 24 يونيو 2024 11:08 مساءً - دوت الخليج – أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول استمرار قطع الكهرباء ساعة إضافية حتى نهاية الأسبوع الحالي؛ “للحفاظ على التشغيل الآمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات إنتاج الكهرباء”.
وتقدمت الوزارتان، في بيان قبل قليل، بالاعتذار لجموع الشعب المصري عن الإجراءات التي جرى الإعلان عنها أمس بشأن زيادة فترات تخفيف الأحمال الكهربائية.
وأوضحتا أنه رغم الخطط الموضوعة بين الوزارتين إلا أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة؛ يتطلب استمرار خطة تخفيف الأحمال التي بدأ تطبيقها منذ أمس بمقدار ساعة إضافية حتى نهاية الأسبوع الحالي؛ للحفاظ على التشغيل الآمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات إنتاج الكهرباء.
وكانت الخطط الموضوعة قد شملت تحديد الكميات الإضافية المطلوبة من الوقود اللازم لمجابهة زيادة الاستهلاك فى أشهر الصيف، والتي تعاقدت وزارة البترول بالفعل عليها منذ فترة واستلامها طبقا للتوقيتات المخططة.
وأشارتا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لاستيراد وضخ شحنات وكميات إضافية من الغاز والمازوت؛ لمجابهة “الاستهلاك المتزايد في ظل استمرار الموجة الحارة المبكرة”، مؤكدتان الإعلان عن أية مستجدات في هذا الشأن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. استمرار قطع الكهرباء ساعة إضافية يوميا حتى نهاية… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.