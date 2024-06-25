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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجموعة UBS تبيع وحدة كريدي سويس الصينية إلى صندوق مدعوم من… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 25 يونيو 2024 09:14 صباحاً - العربية نت – وافقت مجموعة UBS Group على بيع غالبية حصتها في وحدتها كريدي سويس Credit Suisse في الصين إلى صندوق تدعمه بكين مما يوجه ضربة لآمال شركة Citadel Securities للتوسع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وبموجب الصفقة التي تقدر قيمة الأعمال الخاسرة للوحدة بمبلغ 253 مليون دولار، سيبيع المقرض السويسري 36% من أسهم Credit Suisse Securities الصينية مقابل 91.4 مليون دولار لشركة إدارة الأصول المملوكة للدولة في بكين.
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