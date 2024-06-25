نعرض لكم الان تفاصيل خبر كوفيسترو الألمانية تسرع المفاوضات مع أدنوك حول صفقة بقيمة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 25 يونيو 2024 10:11 صباحاً - سي إن إن عربية – قالت شركة كوفيسترو الألمانية للكيماويات اليوم الاثنين إنها ستُتيح لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الاطلاع على مستنداتها وتسريع وتيرة المفاوضات بناءً على عرض استحواذ محدث بقيمة 11.7 مليار يورو (12.5 مليار دولار)، بعد أكثر من عام على إبداء الشركة الإماراتية رغبتها في الاستحواذ على أعمال كوفيسترو.

وقالت شركة صناعة البلاستيك والكيماويات المستخدمة في البناء والهندسة اليوم الاثنين، إنها تعتقد أن الجانبين يمكنهما «التوصل بشكل عام إلى تفاهم مشترك فيما يتعلق بالجوانب الأساسية لصفقة محتملة تتضمن دعم استراتيجية النمو الإضافية لشركة كوفيسترو».

وأضافت أن المفاوضات، التي وصفت في السابق بأنها مفتوحة، ستصبح الآن «مفاوضات ملموسة» إذ ستتيح كوفيسترو المعلومات اللازمة للقيام بإجراءات الفحص النافي للجهالة بعد أن قدمت أدنوك عرضاً بقيمة 62 يورو للسهم.

وبحسب ما قاله أشخاص مطلعون على المفاوضات لرويترز، هذا أعلى من عرض بقيمة 60 يورو للسهم قدمته أدنوك في السابق.

وقالت كوفيسترو إن المحادثات ستسير «بوتيرة مناسبة» ولا توجد تأكيدات بشأن التوصل لاتفاق.

وارتفع سهم كوفيسترو 6.4 بالمئة إلى 54.46 يورو بحلول الساعة 11:15 بتوقيت غرينتش.

ورحّب متحدث باسم أدنوك بقرار كوفيسترو قائلا: «نتطلع إلى العمل المشترك مع كوفيسترو لإحراز تقدم سريع في إجراءات الفحص النافي للجهالة لهذه الصفقة المهمة، لافتا إلى أن هذا هو العرض النهائي لأدنوك».

وأعرب المتحدث عن ترحيبه بقرار شركة «كوفيسترو إيه جي» ببدء إجراءات التدقيق اللازم على أساس العرضنا النهائي غير الملزم لأدنوك، حيث تعد «أدنوك» شريكاً مسؤولاً يسهم في تحقيق قيمة إضافية على المدى البعيد، ومستثمراً يركّز على تعزيز النمو، مشيراً إلى تطلع أدنوك إلى العمل مع «كوفيسترو» لإحراز تقدم سريع في تنفيذ إجراءات التدقيق اللازم لهذه الصفقة المهمة.

واستغرق الجانبان أكثر من عام للوصول إلى هذه المرحلة، وتم الإعلان عن العرض الأولي غير الرسمي الذي قدمته أدنوك لشركة كوفيسترو في يونيو حزيران 2023، لكن لم تدخل الشركة الألمانية في مفاوضات رسمية مفتوحة إلّا في سبتمبر أيلول من العام الماضي.

وقال محلل جيفريز في مذكرة إن طول فترة المفاوضات يشير إلى إحراز تقدم في العديد من القضايا على الأرجح.

وذكرت كوفيسترو أنها أجلت يوم أسواق رأس المال الذي كان مقرراً في 27 يونيو حزيران «في ضوء أحدث التطورات» حتى إشعار آخر.

وتسعى أدنوك إلى الاستحواذ على شركات في السوق الأوروبية، وتجري الشركة أيضاً محادثات مع شركة أو.إم.في النمساوية لإنشاء كيان عملاق في قطاع الكيماويات تبلغ مبيعاته السنوية مجتمعة أكثر من 20 مليار دولار.

وفي ديسمبر، اتفقت على شراء حصة شركة أو.سي.آي الأوروبية لإنتاج الكيماويات في شركة إنتاج الأمونيا واليوريا فيرتيجلوب مقابل 3.6 مليار دولار، وذكرت في أبريل أن أدنوك درست لفترة شراء شركة بي.بي البريطانية.