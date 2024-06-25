مدبولي: وصول شحنات مازوت بتكلفة 180 مليون دولار بداية…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 25 يونيو 2024 09:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم، إنه تم وضع خطة لتخفيف فترة انقطاع الكهرباء وتجاوز الأزمة فى الصيف بتكلفة تقدر بمليار دولار، بجانب التعاقد على شحنات من المازوت ستصل بداية الأسبوع المقبل بتكلفة 180 مليون دولار.

وأوضح، أن شهر يونيو شهد 3 موجات حارة غير مسبوقة ، موضحا أن أمس اقتربنا من استهلاك 36 جيجا من استهلاك الكهرباء بسبب درجات الحرارة، موضحا أن مصر توقفت على التصدير منذ 3 سنوات بسبب حجم الاستهلاك المتزايد.

وأشار مدبولي أن سبب زيادة قطع الكهرباء لثلاث ساعات هو توقف أحد الحقول بدول الجوار عن ضخ الغاز لمدة 12 ساعة أمس لكنه عاد بكامل إنتاجه صباح اليوم