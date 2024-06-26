نعرض لكم الان تفاصيل خبر سرايا اليابانية تفتتح مصنعا في السخنة باستثمارات تقارب 12… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 26 يونيو 2024 12:14 مساءً - دوت الخليج – شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم الافتتاح الرسمي لمصنع سرايا اليابانية الشرق الأوسط للاستثمار الصناعي، بالمطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية داخل منطقة السخنة المتكاملة.

ويمتلك مصنع سرايا الشرق الأوسط 4 خطوط إنتاج لتصنيع منتجات ومستلزمات التعقيم، ومستحضرات التجميل الطبيعية، وتعبئة السكر الطبيعي خالي السعرات الحرارية “لاكانتو”، واستخلاص زيت الجوجوبا الذي يصدر لشركات التجميل العاملة بالقارتين الأوروبية والآسيوية، ويقع المصنع بمرحلتيه على مساحة 20 ألف متر مربع، باستثمارات تقارب 12 مليون دولار.

وقال جمال الدين إن المنطقة الاقتصادية لديها العديد من أوجه التعاون المشترك مع الجانب الياباني التي تتضمن رصيف دحرجة السيارات بشرق بورسعيد مع التحالف الياباني الفرنسي “تويوتا تسوشو بولوريه إن واي كيه”.

وأشار إلى أن منطقة السخنة المتكاملة تشهد وجود عدد كبير من الاستثمارات في القطاعات المستهدف توطينها والتي تشمل العديد من دول العالم من بينها اليابان.

ولفت إلى الجولة الترويجية الناجحة التي أجراها وفد الهيئة للعاصمة اليابانية طوكيو العام الماضي لجذب الاستثمارات داخل المنطقة الاقتصادية، والتي التقى خلالها أكثر من 100 شركة يابانية في قطاعات متنوعة أبدت رغبتها في ضخ استثمارات لها بالمنطقة الاقتصادية الفترة المقبلة، مؤكدًا حرص المنطقة بدورها على جذب مزيد من الاستثمارات اليابانية في القطاعات المستهدفة.

من جانبه أكد السفير الياباني، أوكا هيروشي، حرص بلاده على دعم وتطوير هذه الشراكة مع مصر في مختلف المجالات، مشددًا على التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال منظمة الجايكا اليابانية لتعزيز تواجد الاستثمارات اليابانية داخل المنطقة الاقتصادية لما تمثله من مركز استراتيجي مهم ووجهة عالمية للاستثمار، وبوابة لقارة إفريقيا.

وبدوره قال يوسوكي سارايا، رئيس مجلس إدارة شركة سرايا، إن الشركة بدأت في ضخ استثماراتها في مصر منذ عام 2018 بتقديم الخدمات المعتمدة على التكنولوجيا اليابانية في مجالات التعقيم والصحة العامة والتجميل.

وأكد أن إنشاء مجمع المصانع الأول للشركة في مصر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سيكون بمثابة قاعدة تصديرية لمنتجات الشركة لدول الشرق الأوسط وإفريقيا بأربعة خطوط إنتاج على مساحة 8 آلاف متر مربع في المرحلة الأولى.

ولفت إلى أن الشركة بالتنسيق مع المطور الصناعي والمنطقة الاقتصادية تعمل على تنفيذ المرحلة الثانية بخطي إنتاج إضافيين لقفازات اللاتكس المعقمة، ومنتجات الشيكولاتة السائلة والشيكولاتة المخصصة للحميات الغذائية على مساحة 12 ألف متر مربع، مشيرًا أن شركة سرايا تتواجد فيما يقرب من 50 دولة حول العالم، وتسعى للتوسع في مصر.