نعرض لكم الان تفاصيل خبر شراكة بين KKR وIGNIS لتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 26 يونيو 2024 01:15 مساءً - دوت الخليج – أعلنت اليوم شركة «KKR»، المتخصصة في إدارة الاستثمارات، و«IGNIS»، المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة بإسبانيا، وهي شركة تستثمر فيها «Vortex Energy»، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لإطلاق منصة «IGNIS P2X»، لتحويل الطاقة المتجددة إلى الهيدروجين الأخضر والأمونيا لاستخدامهم في التطبيقات الصناعية في القطاعات الرئيسية كثيفة استهلاك الطاقة.

وستضخّ شركة «KKR»، بموجب هذه الاتفاقية، استثمارات بقيمة تصل إلى 400 مليون يورو لتطوير وإقامة المشروعات المستقبلية، وفق بيان للشركة اليوم.

ونوّه البيان بأن كلا من شركة «KKR» وشركة «IGNIS» ستمتلكان نسبة 50% في المنصة الجديدة، والتي ستنطلق بمجموعة من المشاريع العالمية لتحويل الطاقة المتجددة إلى الهيدروجين الأخضر والأمونيا (P2X)، فضلًا عن إقامة عدة مشروعات أخرى للطاقة المتجددة.

وتتضمن محفظة مشروعات «IGNIS»، وهي مطور ومشغل عالمي لمصادر الطاقة المتجددة، أكثر من 300 مشروع طاقة متجددة في عشر دول، كما تدير الشركة لصالح أطراف أخرى مشروعات طاقة بقدرة إجمالية تبلغ نحو 6.6 جيجاوات.

وستطور منصة «IGNIS P2X» مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا والميثانول والوقود المستدام لصالح الشركات الكبرى العاملة في قطاع التكرير وإنتاج الصلب والكيماويات والأسمدة وغيرها من القطاعات الحيوية.

كما ستتولى تطوير مشروعات الطاقة المتجددة التقليدية، لاسيما طاقة الرياح والطاقة الشمسية المرتبطة بمشروعات الهيدروجين والأمونيا.

وستقام المشروعات بالقرب من الشركات الكبرى المهتمة بشراء الطاقة؛ لتوفير الإمكانات التقنية لإزالة الكربون من القطاعات الرئيسية.

وستتضمن المنصة مجموعة من المشاريع تصل إلى حوالي 20 جيجاوات للمشروعات العاملة بنظام P2X في إسبانيا وعدة دول أخرى، بالإضافة إلى إنتاج 10 جيجاوات من مشروعات الطاقة المتجددة المتقدمة والناشئة في إسبانيا ومجموعة من مشروعات الطاقة المتجددة حول العالم، والتي سيتم تطويرها من خلال فريق P2X المتخصص.

وأكد رايان ميلر، المدير التنفيذي في فريق البنية التحتية الأوروبي التابع لشركة «KKR»، الدور المحوري الذي ستلعبه المنصة الجديدة في تسريع وتيرة إزالة الكربون في قطاع الصناعات الثقيلة في إسبانيا ومختلف الدول، مستفيدةً من البيئة التنظيمية المواتية والتكامل الصناعي القوي مع الشركات الكبرى.

من جهته، قال أنطونيو سييرا، الرئيس التنفيذي لشركة «IGNIS» إنها ستواصل التركيز على تعزيز تكامل جميع قطاعاتها التشغيلية في قطاع مصادر الطاقة المتجددة وفي المشروعات الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة.