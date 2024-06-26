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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة السلع التموينية تشتري 470 ألف طن قمح في ممارسة دولية من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 26 يونيو 2024 01:15 مساءً - محمد أحمد – تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء 470 ألف طن قمح مستورد روسي أوكراني روماني بلغاري، من خلال ممارسة دولية.
وأوضحت الهيئة، في بيان لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الكمية تتضمن 50 ألف طن قمح بلغاري و60 ألف طن قمح أوكراني، و180 ألف طن قمح روسي، و180 ألف طن قمح روماني.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.
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