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نعرض لكم الان تفاصيل خبر لوفتهانزا الألمانية تفرض رسوما إضافية على رحلاتها لتمرير… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 26 يونيو 2024 02:16 مساءً - العربية نت _ أصبحت شركة لوفتهانزا الألمانية أول مجموعة طيران تقوم بتمرير تكلفة الوقود البديل لخفض الانبعاثات على الركاب، معلنة عن رسوم إضافية تتراوح بين يورو و72 يورو لكل تذكرة.
وستنطبق الرسوم الجديدة على جميع رحلات المجموعة المغادرة من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إضافة إلى النرويج وسويسرا، اعتبارا من الأول من يناير 2025، وتشمل الحجوزات التي تمت ابتداء من 26 يونيو الحالي.
وعزت “لوفتهانزا” فرض الرسوم الإضافية إلى قاعدة الاتحاد الأوروبي لجعل وقود الطيران المستدام يمثل 2% على الأقل من استهلاك شركات الطيران للوقود اعتبارا من 2025.
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