إسرائيل توافق على زيادة صادرات الغاز الطبيعي من الحقول…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 26 يونيو 2024 03:14 مساءً - العربية نت _ وافقت إسرائيل اليوم الأربعاء على تصدير المزيد من الغاز الطبيعي من حقولها البحرية، وقال شركاء في مشروع حقل ليفياثان الضخم شرق البحر المتوسط ​​إنهم يعتزمون استثمار ما يصل إلى 500 مليون دولار لتوسيع الطاقة الإنتاجية للحقل.

وذكرت وزارة الطاقة الإسرائيلية أنها أعطت الضوء الأخضر لتصدير 118 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي.

كانت صادرات الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان البحري الإسرائيلي إلى مصر قد قفزت 28% في عام 2023، ومن المقرر زيادة الإنتاج في الحقل في أواخر عام 2025، حسبما ذكرت شركة نيوميد إنرجي في تقرير لها خلال مارس الماضي.