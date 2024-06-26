مجموعة المدينة للصلب تخطط لزيادة حجم الإنتاج إلى 700 ألف طن…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 26 يونيو 2024 03:14 مساءً - كتب حمدي أحمد وفاطمة ابوزيد وشريف ناصر _ قال طارق سليمان رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب إن حجم الإنتاج داخل المجموعة وصل إلى حوالي 400 ألف طن سنويا، ومن المستهدف زيادته ليصل إلى 700 ألف طن سنويا.

وأضاف سليمان في تصريحات لـ “دوت الخليج”، أن الخطة الاستثمارية للمجموعة للفترة المقبلة، تتمثل في زيادة حجم الإنتاج خاصة في منتجات 8 ملم والذي يساعد في توفير حوالي 30% من حجم المواد المستخدمة خاصة في المساحات الضيقة داخل المنشأة بالرغم من ارتفاع التكلفة التصنيعية داخل المصانع.

ونوه إلى أن مجموعة المدينة لا تعاني حاليا في استيراد خام البليت اللازم للتصنيع نتيجة خطة الدولة في تسريع الإفراج عن مستلزمات الإنتاج لقطاع الصناعة.

وأكد رئيس مجموعة المدينة للصلب أنه لا يوجد أي نية لزيادة الاسعار داخل المجموعة في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن أسعار طن الحديد انخفضت بشكل كبير داخل المصانع، بحيث وصلت إلى حوالي 35 ألف جنيه مقارنة بالفترة الماضية، والتي وصل متوسط سعر الطن إلى حوالي 50 و53 ألف جنيه.

ولفت إلى أن الشركة تعمل حاليا علي تطوير منتجاتها عن طريق البحث العلمي، موضحا أنها نجحت في تصنيع أقطار الحديد b60 و b70 ذات أعلى مواصفة عالمية.

وأشار رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب إلى أن الشركة تعمل في الوقت الحالي على تصنيع ماكينات الإنتاج وقطع الغيار التي كان يتم استيرادها في الفترات الماضية وذلك لتوفير العملة الصعبة، مؤكدا أن المجموعة عملت على تصنيع مقص خامات داخل المصانع بتكلفة وصلت إلى حوالي 25 ألف دولار، مقارنة بسعر الخارج والذي وصل إلى حوالي 300 ألف دولار.

ولفت سليمان إلى أن إدارة البحث العلمي لدى المجموعة تعمل على ثلاث مراحل وهي، الإعداد لتصنيع أعلى جودة لمنتجات الحديد، وتوفير الخامات وتصنيع الماكينات المطلوبة، وتوفير المواد الخام اللازمة للتصنيع بدلا من استيرادها من الخارج.