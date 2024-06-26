خالد أبو المكارم: نقص متوقع في إنتاج الأسمدة ينذر بارتفاع…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 26 يونيو 2024 04:11 مساءً - شاهندة إبراهيم _ توقع خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق المحلية إثر النقص المتوقع في الإنتاج على خلفية إعلان عدد من شركات البتروكيماويات توقف مصانعها نتيجة نقص إمدادات الغاز الطبيعي.

وكانت شركتا “أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية” و”سيدي كرير للبتروكيماويات – سيدبك” قد أعلنتا أمس توقف مصانعهما عن الإنتاج؛ بسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعي.

ورجح أبو المكارم، في تصريحات لنشرة دوت الخليج، عودة السوق الموازية لبيع وشراء الأسمدة خلال الفترة المقبلة؛ مع “حتمية” زيادة الأسعار وفقا لمعدلات العرض والطلب.

وأشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية إلى أن زيادة تكاليف الأسمدة ستؤثر بشكل مباشر على الإنتاج الزراعي وأسعار المنتجات الغذائية.

ولم يستبعد أبو المكارم إعلان شركات أخرى عن توقف إنتاج مصانعها إذا استمرت مشكلة نقص إمدادات الغاز الطبيعي، واستدرك: “لكن من المتوقع أن تسهم الجهود الحكومية الجارية في معالجة الأمر وتقليل التأثيرات على المدى الطويل”.

وتوقع رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية عودة إنتاج المصانع إلى معدلاتها الطبيعية خلال الشهر المقبل؛ في ظل جهود استيراد شحنات إصافية من الغاز الطبيعي.

وأكد أبو المكارم ضرورة تنويع مصادر الغاز، مشيرًا إلى أن وزارة البترول تعمل على زيادة إنتاج الغاز المحلي وتخطط لإطلاق مناقصة دولية لاستيراد الغاز المسال لتغطية الاحتياجات حتى أكتوبر المقبل، وفقا لما أعلن عنه.

وأوصى بتحسين إدارة الطاقة من خلال “تعزيز كفاءة الاستهلاك وزيادة استخدام مصادر الطاقة البديلة”؛ ما يسهم في تقليل تأثير مثل هذه الاضطرابات في المستقبل.

ضرورة بناء احتياطيات استراتيجية للتحوط من صدمات نقص الإمداد

كما شدد على ضرورة بناء احتياطيات استراتيجية من الغاز الطبيعي للصناعات الحيوية، ومنها الأسمدة؛ لتوفير الحماية الكاملة من تأثيرات صدمات نقص الإمدادات.